«Ця ситуація пройде». Зеленський заявив, що розуміє причини суперечки із Трампом у Білому домі

Президент Володимир Зеленський готовий знову зустрітися із президентом США Дональдом Трампом, якщо той запросить його для конструктивного діалогу, повідомив він під час спілкування з українськими та британськими журналістами. Він наголосив, що розуміє причини суперечки, яка виникла у Білому домі 28 лютого.

Ключові факти

На думку президента, формат спілкування в Овальному кабінеті, що відбувся, «не приніс щось позитивне нам як партнерам».

«Я не хочу обговорювати, що відбулося. Я розумію це. Я не хотів би говорити про те, чому це відбулось, але хочу підкреслити, чому – я також розумію. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація, вона пройде, і попереду більш важливі речі, і якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат», – заявив він.

Президент наголосив, що позитивним результатом буде мир для України.

Зеленський нагадав, що для нього це повага бути в Білому дому, бо його запросив президент США.

«Я президент України і вважаю, що наша країна не краща за інших, але точно не гірша… Ми достойні рівного діалогу», – додав Зеленський.

За його словами, якщо Трамп запросить його знову «для конструктивного діалогу», то він готовий спілкуватися.

«Якщо президент США запросить мене для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і і реальних рішучих дій – я буду. Через повагу до Америки, американського народу, президента, двох партій і США в цілому», – сказав він.

Зеленський додав, що Україні важливий конструктивний діалог з союзниками і, щоб ті памʼятали, хто є агресором у війні.

Контекст

28 лютого Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на підписання угоди про корисні копалини, однак під час протокольного заходу в Овальному кабінеті Білого дому в нього сталася перепалка Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. У підсумку підписання угоди було скасовано. Зеленський достроково покинув Білий дім і полетів до Лондона, де він зустрівся з Стармером 1 березня. За підсумками зустрічі Україна і Велика Британія також підписали кредитну угоду на суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів для підтримки обороноздатності Києва.

2 березня Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над «планом з припинення вогню», пізніше цей план представлять США.

Франція та Велика Британія запропонували запровадити часткове перемир’я між Росією та Україною тривалістю один місяць, яке не стосуватиметься наземних бойових дій, розповів напередодні президент Франції Еманюель Макрон.