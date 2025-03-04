«Внесок у справу миру». Речник Путіна прокоментував призупинення Трампом військової допомоги Україні

Призупинення американської військової допомоги Україні – «найкращий внесок у справу миру». Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков журналістам 4 березня, пише «Інтерфакс» .

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Пєсков сказав, що поки що потрібно дочекатися подробиць, але якщо ця інформація правдива, то таке рішення може підштовхнути Україну до мирних переговорів.

Кремль вважає, що роль США як «основного постачальника цієї війни є очевидною».

«Якщо Сполучені Штати призупинять постачання, це, мабуть, стане найкращим внеском у встановлення миру», – додав він.

Контекст

Президент США Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, повідомив Bloomberg із посиланням на високопосадовця Міноборони США.

Західні чиновники вважають, що після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив CNN.

За словами європейських лідерів, Трамп таким чином намагається тиснути на Зеленського, щоб той вибачився та підписав угоду про видобуток корисних копалин.

3 березня Зеленський заявив, що готовий знову зустрітися із Трампом, якщо той запросить його для конструктивного діалогу, повідомив він під час спілкування з українськими та британськими журналістами. Він наголосив, що розуміє причини суперечки, яка виникла у Білому домі 28 лютого.