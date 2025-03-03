Конфликт в Белом доме. Советник Трампа по нацбезопасности Волц озвучил, что США ожидают от Зеленского

Президент США Дональд Трамп готов к возобновлению переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу минералов, но только при условии, что тот изменит свою позицию и скажет, что сожалеет о споре в Белом доме. Об этом Fox News сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Ключевые факты

Волц заявил, что Зеленский якобы «пока не готов к переговорам о мире», но ему нужно начинать мирные переговоры, поскольку «время не на его стороне», а «терпение и кошельки США не безграничны».

По его словам, президент Украины «упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед».

Советник президента заявил, что Трамп якобы открыт для возобновления переговоров с Зеленским по соглашению о недрах.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о случившемся, готов подписать соглашение по поводу минералов и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба», – сказал Волц.

США «готовы прибегнуть к челночной дипломатии» и говорить с обеими сторонами российско-украинской войны, добавил Волц. Он напомнил, что представители США уже говорили с представителями России в Саудовской Аравии и могут вести дипломатические переговоры с Украиной, но США требуют публичных заявлений от Зеленского.

Контекст

28 февраля Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на подписание соглашения о полезных ископаемых, однако в ходе протокольного мероприятия в Овальном кабинете Белого дома у него произошла перепалка с Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом. В итоге подписание соглашения было отменено.

3 марта Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, если тот пригласит его для конструктивного диалога, сообщил он, общаясь с украинскими и британскими журналистами. Он отметил, что понимает причины спора, возникшего в Белом доме 28 февраля.

Согласно опросу Gradus Research, на фоне спора американского и украинского президентов в Белом доме отношение к США со стороны украинцев ухудшилось. В частности, 13% опрошенных считают США дружественной страной, 29% – недружественной.