Провайдеры фиксированного интернета «Vodafone Украина» и «Укртелеком» перевели на PON-сети более 80% своих абонентов. Преимущество этого типа подключения – оно работает во время продолжительных отключений света. Почему другие крупные игроки рынка отстают в переходе на самую устойчивую к блэкаутам технологию?

Наибольший процент PON-сетей у провайдеров «Укртелеком» и «Vodafone Украина» – 83% и 86% соответственно. Об этом свидетельствует опрос Forbes Ukraine пяти самых крупных по количеству абонентов провайдеров фиксированного интернета относительно подготовки сети к отключениям света.

«PON – наиболее энергонезависимая технология. Она обеспечивает связь даже во время длительных отключений», – говорил Forbes в начале октября заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

Отключения света во всех регионах Украины начались с 10 октября, после того, как Россия массово обстреляла энергоинфраструктуру. В Украине в общей сложности 49% абонентов домашнего интернета подключены именно к PON, говорил Прибытько. Показатель вырос на 8 п.п. с июля 2024 года.

Кто лучше всего подготовился к отключениям и почему «Киевстар» не торопится отказываться от своей основной технологии?

Энергостойкий интернет: количество PON-подключений

По состоянию на октябрь 2025-го 83% домашнего интернета от «Укртелекома» работает через сеть PON, говорится в ответе пресс-службы. Для бизнес-клиентов этот показатель – 93%.