«Vodafone Украина» тестирует солнечные электростанции для работы сети во время отключения света

Мобильный оператор «Vodafone Украина» тестирует проект с солнечными электростанциями (СЭС) для питания своих базовых станций. Об этом в интервью Forbes рассказала СЕО компании Ольга Устинова.

Ключевые факты

Три СЭС «Vodafone Украина» установлены на площадках на земле в Полтавской и Днепропетровской областях, отмечает Ольга Устинова.

«При благоприятных условиях летом такие станции могут обеспечивать полностью автономную работу сайтов », – добавляет СЕО оператора. Зимой в украинском климате солнечные панели не генерируют достаточно энергии для питания базовой станции. «Она потребляет 3 кВт, а для того, чтобы ее запустить, необходимо 5–6 кВт», – сообщает Устинова.

», – добавляет СЕО оператора. Зимой в украинском климате солнечные панели не генерируют достаточно энергии для питания базовой станции. «Она потребляет 3 кВт, а для того, чтобы ее запустить, необходимо 5–6 кВт», – сообщает Устинова. Окончательные выводы по проекту с СЭС компания будет делать весной 2025 года. «Будем решать: идти стратегически в эту историю или оставить эти три станции как исключительное решение», – говорит глава «Vodafone Украина».

Контекст

Постановление Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) от 16 июля обязывает мобильных операторов до 1 февраля 2025 года оборудовать 100% базовых станций генераторами и аккумуляторами, гарантируя 10 часов бесперебойной работы сети во время блэкаутов.

Реализация требований НЦУ обойдется трем операторам более чем в 13 млрд грн инвестиций, пояснил Forbes менеджер одной из компаний анонимно из-за чувствительности вопроса. «И отрасль должна это сделать в максимально сжатые сроки», – добавляет он.

Для этого компаниям нужно закупить тысячи аккумуляторов, генераторов, тонны горючего и нанять несколько тысяч специалистов, отмечал топ-менеджер одной из компаний на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Все три оператора уже инвестировали в энергонезависимость своих сетей более 3 млрд грн, обновили на своих базовых станциях 370 000 аккумуляторов, приобрели 5400 генераторов и других источников бесперебойного питания.