Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Vodafone Украина» тестирует солнечные электростанции для работы сети во время отключения света

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Мобильный оператор «Vodafone Украина» тестирует проект с солнечными электростанциями (СЭС) для питания своих базовых станций. Об этом в интервью Forbes рассказала СЕО компании Ольга Устинова.

Ключевые факты

  • Три СЭС «Vodafone Украина» установлены на площадках на земле в Полтавской и Днепропетровской областях, отмечает Ольга Устинова.
  • «При благоприятных условиях летом такие станции могут обеспечивать полностью автономную работу сайтов», – добавляет СЕО оператора. Зимой в украинском климате солнечные панели не генерируют достаточно энергии для питания базовой станции. «Она потребляет 3 кВт, а для того, чтобы ее запустить, необходимо 5–6 кВт», – сообщает Устинова.
  • Окончательные выводы по проекту с СЭС компания будет делать весной 2025 года. «Будем решать: идти стратегически в эту историю или оставить эти три станции как исключительное решение», – говорит глава «Vodafone Украина».

Контекст

Постановление Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) от 16 июля обязывает мобильных операторов до 1 февраля 2025 года оборудовать 100% базовых станций генераторами и аккумуляторами, гарантируя 10 часов бесперебойной работы сети во время блэкаутов.

Реализация требований НЦУ обойдется трем операторам более чем в 13 млрд грн инвестиций, пояснил Forbes менеджер одной из компаний анонимно из-за чувствительности вопроса. «И отрасль должна это сделать в максимально сжатые сроки», – добавляет он.

Для этого компаниям нужно закупить тысячи аккумуляторов, генераторов, тонны горючего и нанять несколько тысяч специалистов, отмечал топ-менеджер одной из компаний на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

Все три оператора уже инвестировали в энергонезависимость своих сетей более 3 млрд грн, обновили на своих базовых станциях 370 000 аккумуляторов, приобрели 5400 генераторов и других источников бесперебойного питания.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине