«Vodafone Україна» тестує сонячні електростанції для роботи мережі під час відключень світла

Мобільний оператор «Vodafone Україна» тестує проєкт із сонячними електростанціями (СЕС) для живлення своїх базових станцій. Про це в інтерв’ю Forbes розповіла СЕО компанії Ольга Устинова.
Ключові факти
- Три СЕС «Vodafone Україна» встановлені на майданчиках на землі у Полтавській та Дніпропетровській областях, зазначає Ольга Устинова.
- «За сприятливих умов влітку такі станції можуть забезпечувати повністю автономну роботу сайтів», – додає СЕО оператора. Взимку в українському кліматі сонячні панелі не генерують достатньо енергії для живлення базової станції. «Вона споживає 3 кВт, а для того щоб її запустити, треба 5–6 кВт», – повідомляє Устинова.
- Остаточні висновки щодо проєкту з СЕС компанія робитиме навесні 2025-го. «Будемо вирішувати: йти стратегічно в цю історію чи залишити ці три станції як виняткове рішення», – каже голова «Vodafone Україна».
Контекст
Постанова Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) від 16 липня зобов’язує мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів.
Реалізація вимог НЦУ обійдеться трьом операторам у понад 13 млрд грн інвестицій, пояснив Forbes менеджер однієї з компаній анонімно через чутливість питання. «І галузь має це зробити в максимально стислі терміни», – додає він.
Для цього компаніям потрібно закупити тисячі акумуляторів, генераторів, тонни пального та найняти кілька тисяч фахівців, зазначав топменеджер однієї з компаній на умовах анонімності через чутливість питання.
Усі три оператори вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн, оновили на своїх базових станціях 370 000 акумуляторів, придбали 5400 генераторів та інших джерел безперебійного живлення.
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