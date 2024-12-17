Vodafone отсрочил повышение тарифов и объяснил причины изменения стоимости пакетов

Мобильный оператор Vodafone откладывает анонсированные изменения тарифов, сообщила ЭП компания 17 декабря. Накануне оператор анонсировал изменение стоимости тарифов по подписке с 24 декабря, их стоимость вырастет в среднем на 37%.

Ключевые факты

Vodafone отметил, что для абонентов, уже пользующихся этими тарифами, откладывает изменения и внедряет специальные условия пользования – предоставляет три пакета услуг по старой стоимости.

Для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и сделают первый звонок до 20 января 2025 года, компания также предоставит три пакета услуг подряд по старой стоимости.

«После этого будут действовать новые цены», – сообщил Vodafone.

Компания объяснила изменение стоимости и наполнение тарифных планов в этом году стремительным ростом стоимости электроэнергии, дополнительными затратами на резервное питание, ремонтом поврежденного в результате войны оборудования, увеличением налоговых сборов.

«Изменения касаются актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Остальные тарифы остаются без изменений», – говорится в сообщении.

Контекст

Выручка «Vodafone Украина» в 2023 году составила 20,2 млрд грн против 18,8 млрд грн в 2022-м, говорится в YouControl. Номинальный рост – 7,45%.

В первом полугодии 2024-го во втором по количеству абонентов оператора «Vodafone Украина» доход вырос на 9,8%, до 10,9 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время прибыль уменьшилась на 14,8%, до 1,9 млрд грн.

16 декабря стало известно, что Vodafone меняет стоимость тарифов подписки с 24 декабря, их стоимость вырастет в среднем на 37%, или 88 грн. Объемы четырех пакетов услуг на четыре недели не изменятся, в то же время цены вырастут на 70–120 грн в зависимости от пакета.

Накануне оператор мобильной связи «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%.