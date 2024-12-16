Vodafone повышает тарифы на подписку в среднем на 37%

Мобильный оператор Vodafone анонсировал изменение стоимости тарифов подписки с 24 декабря, их стоимость вырастет в среднем на 37%, или 88 грн, говорится в сообщении на сайте оператора.

Ключевые факты

Объемы четырех пакетов услуг на четыре недели не изменятся, в то же время цены вырастут на 70–120 грн в зависимости от пакета.

Стоимость пакета Joice Max вырастет на 120 грн, или 36% – с действующих 330 грн до 450 грн.

Тариф Joice Pro подорожает на 70 грн, или 27% – с текущих 260 грн до 330 грн.

Тариф Joice Start станет дороже на 70 грн, или 35% – с 200 грн до 270 грн.

Цена тарифа Turbo вырастет на 90 грн, или 50% – со 180 грн до 270 грн.

Для клиентов, которые совершат первый звонок в тарифах с 1 августа по 20 января 2025-го, на следующие три пакета услуг будет действовать старая стоимость (при отсутствии других предложений на номере).

Контекст

Выручка «Vodafone Украина» в 2023 году составила 20,2 млрд грн против 18,8 млрд грн в 2022-м, говорится в YouControl. Номинальный рост – 7,45%.

В первом полугодии 2024-го у второго по количеству абонентов оператора «Vodafone Украина» доход вырос на 9,8%, до 10,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время прибыль уменьшилась на 14,8%, до 1,9 млрд грн.

Накануне оператор мобильной связи «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. Новые тарифы уже введены для таких пакетов, как «LOVE UA Світло Контракт 2023», «ВАШ Регіон», «ВАШ Оптимум», Smart Max, «ВАШ Преміум», «ВАШ Преміум+». Отдельные старые тарифные планы закрыты, в частности, «ВАШ Вибір», «Київстар 4G», «Безлім», «LOVE UA Магніт Контракт 2023». Для их пользователей предложены альтернативные пакеты.