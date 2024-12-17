Vodafone відтермінував підвищення тарифів і пояснив причини зміни вартості пакетів

Мобільний оператор Vodafone відтермінує анонсовані зміни тарифів, повідомила ЕП компанія 17 грудня. Напередодні оператор анонсував зміну вартості тарифів передплати з 24 грудня, їхня вартість зросте у середному на 37%.

Ключові факти

Vodafone зазначив, що для абонентів, які вже користуються цими тарифами, відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування – надає три пакети послуг за старою вартістю.

Для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025-го, компанія також надасть три пакети послуг поспіль за старою вартістю.

«Після цього діятимуть нові ціни», – повідомив Vodafone.

Компанія пояснила зміну вартості та наповнення тарифних планів цього року стрімким зростанням вартості електроенергії, додатковими витратами на резервне живлення, ремонтом пошкодженого внаслідок війни обладнання. Крім того, збільшились податкові збори для компанії.

«Зміни стосуються актуальних тарифів, доступних для підключення новим клієнтам компанії. Решта тарифів наразі залишається без змін», – сказано в повідомленні.

Контекст

Виторг «Vodafone Україна» у 2023 році склав 20,2 млрд грн проти 18,8 млрд грн у 2022-му, йдеться в YouControl. Номінальне зростання – 7,45%.

У першому півріччі 2024-го у другого за кількістю абонентів оператора «Vodafone Україна» дохід зріс на 9,8%, до 10,9 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас прибуток зменшився на 14,8%, до 1,9 млрд грн.

16 грудня стало відомо, що Vodafone змінює вартість тарифів передплати з 24 грудня, їхня вартість зросте у середному на 37%, або 88 грн. Обсяги чотирьох пакетів послуг на читири тижні не зміняться, водночас ціни зростуть на 70–120 грн залежно від пакету.

Напередодні оператор мобільного зв’язку «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%.