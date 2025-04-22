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Уолл-стрит восстанавливается, инвесторы переоценили риски экономической политики Трампа

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Американские фондовые рынки растут: S&P 500 поднялся на 2,1%, а Nasdaq 100 – на 2,4%, полностью компенсировав потери предыдущей сессии, поскольку инвесторы переосмыслили риски для независимости ФРС и неопределенности экономической политики администрации Трампа. Об этом пишет Bloomberg 22 апреля.

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Подробности

  • Доллар оставался стабильным после падения до 15-месячного минимума в понедельник, но Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее послабление. По словам аналитиков, рынок упал на низких объемах из-за нехватки покупателей, а не из-за активной распродажи.
  • Отмечается, что обновление казначейских облигаций и доллара дало рынкам определенное облегчение.
  • Tesla готовится обнародовать результаты первого квартала после закрытия торгов, находясь в кризисе: акции упали на 41% из-за скандалов Илона Маска и снижения продаж.
  • Wedbush прогнозирует «критическую ситуацию», но акции выросли во вторник. Morgan Stanley отмечает самые низкие за 12 лет ожидания маржи, а рынок ожидает решения проблем с прибыльностью. Boeing и 3M выросли после сделки с Thoma Bravo и подтверждения прогноза, невзирая на торговые риски.
  • Позитивные новости включали визит вице-президента Джей Ди Венса в Индию, который приблизил страны к торговому соглашению, и заявление министра финансов Японии Кацунобу Като об углублении диалога с Минфином США.
  • UBS прогнозирует краткосрочное ослабление американских акций, но ожидает рост S&P 500 до 5300–5500 до конца 2025 года при снижении тарифов на китайский импорт.
  • Инвесторы сосредоточены на корпоративных прогнозах из-за влияния тарифов, а аналитики BCA Research ожидают волны понижения прогнозов на второй квартал.

Контекст

Цены на золото достигли исторического максимума из-за осторожности инвесторов в условиях растущей экономической нестабильности. Конфликт между президентом США и Федеральной резервной системой добавляет неопределенности для рынков.

22 апреля золото выросло на 2,2%, достигнув рекордных $3500 за унцию, подтверждая свою роль в качестве безопасного актива после возвращения Дональда Трампа к власти. С начала года цена на золото подскочила более чем на 30%. Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2025 года она может достигнуть $3700 за унцию, а в отдельных сценариях даже $4500.

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 0,5 п.п. – до 2,8% с 3,3%, ссылаясь на эскалацию торговых конфликтов и высокую политическую неопределенность. По базовому прогнозу от 4 апреля глобальный рост замедлится до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году по сравнению с 3,3% в предыдущем отчете за январь 2025 года.

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