Золото досягло рекордних $3500 після нападок Трампа на голову ФРС

Ціна на золото вперше досягла рекордних $3500 за тройську унцію, а долар упав 22 квітня, оскільки постійні нападки Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи США Джея Пауелла посилили побоювання щодо перспектив найбільшої економіки світу, пише Financial Times.
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Ключові факти
- У гонитві за активами-притулками золото зросло на 2,2% до $3500,10, закріпивши свою позицію одного з найбільших переможців повернення Трампа до Білого дому.
- Напруженість між президентом США та центральним банком створює нові труднощі для інвесторів, які вже стикаються з наслідками агресивної торгової політики адміністрації.
- Золото встановило новий рекорд, викликаний небажанням ризикувати на тлі економічної невизначеності, що зростає, пояснює Trading Economics. Поки що золото виросло більш ніж на 30% цього року.
Контекст
21 квітня президент Трамп повторив свою критику голови ФРС Джерома Пауелла, припустивши можливість його усунення. Ці зауваження викликали стурбованість з приводу політизації грошово-кредитної політики США, яка потенційно підриває авторитет ФРС і послаблює довіру інвесторів до економіки. Це посилило побоювання з приводу напруженості у світовій торгівлі, особливо між США і Китаєм.
ФРС досі зберігає ставки на колишньому рівні цього року після того, як 2024 року він знижував їх тричі. Наступне засідання відбудеться у травні.
ФРС встановлює грошово-кредитну політику незалежно від інших гілок влади. Будь-яка спроба усунути Пауелла, термін повноважень якого спливає у травні 2026 року, або чинити тиск на грошово-кредитну політику може спричинити подальші потрясіння на ринку США, вважають інвестори та аналітики.
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