Волл-стріт відновлюється, інвестори переоцінили ризики економічної політики Трампа

Американські фондові ринки зростають: S&P 500 піднявся на 2,1%, а Nasdaq 100 – на 2,4%, повністю компенсувавши втрати попередньої сесії, оскільки інвестори переосмислили ризики для незалежності ФРС та невизначеність економічної політики адміністрації Трампа. Про це пише Bloomberg 22 квітня.

Деталі

Долар залишався стабільним після падіння до 15-місячного мінімуму в понеділок, але Goldman Sachs прогнозує подальше послаблення. За словами аналітиків, ринок упав на низьких обсягах через брак покупців, а не через активний розпродаж.

Зазначається, що відновлення казначейських облігацій і долара дало ринкам певне полегшення.

Tesla готується оприлюднити результати першого кварталу після закриття торгів, перебуваючи в кризі: акції впали на 41% через скандали Ілона Маска та зниження продажів.

Morgan Stanley зазначає найнижчі за 12 років очікування маржі, а ринок чекає вирішення проблем із прибутковістю. Boeing і 3M зросли після угоди з Thoma Bravo та підтвердження прогнозу, попри торговельні ризики.

Позитивні новини включали візит віцепрезидента Джей Ді Венса до Індії, який наблизив країни до торговельної угоди, та заяву міністра фінансів Японії Кацунобу Като про поглиблення діалогу з Мінфіном США.

UBS прогнозує короткострокове послаблення американських акцій, але очікує зростання S&P 500 до 5300–5500 до кінця 2025 року за умови зниження тарифів на китайський імпорт.

Інвестори зосереджені на корпоративних прогнозах через вплив тарифів, а аналітики BCA Research очікують хвилі зниження прогнозів на другий квартал.

Контекст

Ціни на золото сягнули історичного максимуму через обережність інвесторів в умовах зростаючої економічної нестабільності. Конфлікт між президентом США та Федеральною резервною системою додає невизначеності для ринків.

22 квітня золото зросло на 2,2%, досягнувши рекордних $3500 за унцію, підтверджуючи свою роль як безпечного активу після повернення Дональда Трампа до влади. Від початку року ціна на золото підскочила більш ніж на 30%. Goldman Sachs прогнозує, що до кінця 2025 року вона може досягти $3700 за унцію, а в окремих сценаріях – навіть $4500.

МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік на 0,5 п.п. – до 2,8% з 3,3%, посилаючись на ескалацію торговельних конфліктів і високу політичну невизначеність. За базовим прогнозом від 4 квітня, глобальне зростання сповільниться до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році, порівняно з 3,3% у попередньому звіті за січень 2025 року.