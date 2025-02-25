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Владимир Матвийчук выходит из бизнеса «Галя Балувана». Под его управлением останутся 13 магазинов из более 900

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Співзасновник «Галі Балуваної» Володимир Матвійчук /Совладелец «Галі Балуваної» Владимир Матвийчук

Соучредитель «Галі Балуваної» Владимир Матвийчук Фото Совладелец «Галі Балуваної» Владимир Матвийчук

Соучредитель сети «Галя Балувана» Владимир Матвийчук принял решение выйти из компании. «Мне стало сложно развивать сеть», – сказал в комментарии Forbes Ukraine предприниматель.

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Ключевые факты  

  • «От соучредителя бренда Аллы Телиги пришло предложение, и я переуступил бренд», – говорит Матвийчук.
  • Собственные 13 магазинов он оставляет под своим управлением. Основной фокус сосредоточит на развитии своих торговых марок: MultiCook, Gabar и MultiBar.

Контекст

Владимир Матвийчук начал бизнес в 2018 году с открытия небольшого магазина «Галя Балувана» в Луцке, вложив в этот бизнес около €30 000, рассказывал RAU предприниматель.

Компания работает по франчайзингу в Украине под вывеской «Галя Балувана» и за рубежом как MultiСook. В 2022-м Матвийчук прекратил продажу франшиз «Галі Балуваної» в Украине. С тех пор фокус только на экспансии. На экспорт предприниматель предлагает франшизу мастерской и магазина замороженных полуфабрикатов.

В январе 2024 года партнер-франчайзи сети открыл первый MultiСook в США. Заведение расположилось в Филадельфии на площади 110 кв. м. Для американского рынка паушальный взнос франшизы составляет €5000, роялти – €100.

В апреле 2024 года Матвийчук запустил сеть гастробаров Gabar. Первый открылся в Луцке. Его площадь – 170 кв. м. В пространстве планировали реализовать три направления – кофейня, кафе и фастфуд.

«На первом этаже будет кухня для быстрой выдачи заказов, на втором – столики на 30 мест с барной стойкой», – говорил Матвийчук. Меню Gabar насчитывает более 100 блюд разных кухонь мира. В частности, комплексные вторые блюда с гарниром и мясом, салаты, супы, бургеры и десерты. Цель заведения – выдавать заказы за 5-7 минут.

Всего у компании более 900 магазинов. Из них за границей работает более 80 точек в 15 странах. Больше всего – в Польше: почти 50 магазинов, писал Forbes Ukraine в 2024 году.

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