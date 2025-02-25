Владимир Матвийчук выходит из бизнеса «Галя Балувана». Под его управлением останутся 13 магазинов из более 900

Ключевые факты

«От соучредителя бренда Аллы Телиги пришло предложение, и я переуступил бренд», – говорит Матвийчук.

Собственные 13 магазинов он оставляет под своим управлением. Основной фокус сосредоточит на развитии своих торговых марок: MultiCook, Gabar и MultiBar.

Контекст

Владимир Матвийчук начал бизнес в 2018 году с открытия небольшого магазина «Галя Балувана» в Луцке, вложив в этот бизнес около €30 000, рассказывал RAU предприниматель.

Компания работает по франчайзингу в Украине под вывеской «Галя Балувана» и за рубежом как MultiСook. В 2022-м Матвийчук прекратил продажу франшиз «Галі Балуваної» в Украине. С тех пор фокус только на экспансии. На экспорт предприниматель предлагает франшизу мастерской и магазина замороженных полуфабрикатов.

В январе 2024 года партнер-франчайзи сети открыл первый MultiСook в США. Заведение расположилось в Филадельфии на площади 110 кв. м. Для американского рынка паушальный взнос франшизы составляет €5000, роялти – €100.

В апреле 2024 года Матвийчук запустил сеть гастробаров Gabar. Первый открылся в Луцке. Его площадь – 170 кв. м. В пространстве планировали реализовать три направления – кофейня, кафе и фастфуд.

«На первом этаже будет кухня для быстрой выдачи заказов, на втором – столики на 30 мест с барной стойкой», – говорил Матвийчук. Меню Gabar насчитывает более 100 блюд разных кухонь мира. В частности, комплексные вторые блюда с гарниром и мясом, салаты, супы, бургеры и десерты. Цель заведения – выдавать заказы за 5-7 минут.

Всего у компании более 900 магазинов. Из них за границей работает более 80 точек в 15 странах. Больше всего – в Польше: почти 50 магазинов, писал Forbes Ukraine в 2024 году.