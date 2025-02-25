Володимир Матвійчук виходить з бізнесу «Галя Балувана». Під його управлінням залишаться 13 магазинів з понад 900

Співзасновник мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук прийняв рішення вийти з компанії. «Мені стало складно розвивати мережу», – сказав у коментарі Forbes Ukraine підприємець.

Ключові факти

«Від співзасновниці бренду Алли Теліги прийшла пропозиція, і я переуступив бренд», – каже Матвійчук.

Власні 13 магазинів він залишає під своїм управлінням. Основний фокус зосередить на розвитку власних торгових марок: MultiCook, Gabar та MultiBar.

Контекст

Володимир Матвійчук почав бізнес у 2018 році з відкриття невеликого магазину «Галя Балувана» в Луцьку, вклавши в цей бізнес близько €30 000, розповідав RAU підприємець.

Компанія працює за франчайзингом в Україні під вивіскою «Галя Балувана» та за кордоном як MultiСook. У 2022-му Матвійчук припинив продаж франшиз «Галі Балуваної» в Україні. Відтоді фокус лише на експансії. На експорт підприємець пропонує франшизу майстерні та магазину заморожених напівфабрикатів.

У січні 2024 року партнер-франчайзі мережі відкрив перший MultiСook у США. Заклад розташувався у Філадельфії на площі 110 кв. м. Для американського ринку паушальний внесок франшизи становить €5000, роялті – €100.

У квітні 2024 року Матвійчук запустив мережу гастробарів Gabar. Перший відкрився у Луцьку. Його площа – 170 кв. м. У просторі планували реалізувати три напрями – кавʼярню, кафе і фастфуд.

«На першому поверсі буде кухня для швидкої видачі замовлень, на другому – столики на 30 місць з барною стійкою», – казав Матвійчук. Меню Gabar налічує понад 100 страв різних кухонь світу. Зокрема, комплексні другі страви з гарніром і м’ясом, салати, супи, бургери та десерти. Мета закладу – видавати замовлення за 5-7 хвилин.

Загалом у компанії понад 900 магазинів. З них за кордоном працює понад 80 точок у 15 країнах. Найбільше – у Польщі: майже 50 магазинів, писав Forbes Ukraine у 2024 році.