Вступ до НАТО, гарантії безпеки, припинення війни і вибори в Україні. Про що говорив Зеленський із американським подкастером Фрідманом

Про переговори і припинення війни. Перші переговори будуть з Трампом, а вже потім з Путіним, зазначив Зеленський. «Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа також мала голос», – сказав президент. Він наголосив, що якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.

Про вступ до НАТО. Зеленський вважає, що серед гарантій безпеки міг би бути вступ України до НАТО з поширенням 5-ї статті Альянсу про колективний захист на підконтрольні українському уряду території. «НАТО означає сильні гарантії безпеки для всіх людей, для нас це частина гарантій безпеки. Друга частина – це пакет зброї. Ми не будемо її використовувати. Якщо припинення вогню буде працювати […] Якщо ми не матимемо гарантій безпеки, то Путін прийде знову», – сказав Зеленський.

Про американську зброю. Зеленський розповів, що пропонував Трампу закуповувати американську зброю коштом $300 млрд заморожених російських активів. «Я сказав, що це – одна з гарантій безпеки. Візьміть $300 млрд заморожених російських активів, ми їх заберемо, візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва, і будемо купувати всю зброю в США. Нам не потрібні подарунки від США. Це буде корисно для вашої галузі, для Сполучених Штатів. Ми вкладемо туди гроші – російські гроші, не українські, не європейські – російські гроші. Вони мусять заплатити», – наголосив Зеленський.

Про приліт Трампа в Україну. Трамп міг би бути першим лідером, який прилетить в Україну літаком, але це станеться після завершення війни, заявив Зеленський. «Я дуже хотів би (відкриття аеропорту у Києві, – ред.). Може, відкриємо. Але для цього потрібно, щоб не було війни, щоб був сталий мир, і щоб були системи ППО.

Про вибори в Україні. Проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві, наголосив Зеленський. «В Україні всі розуміють, що це неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Або парламентаріям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти», – сказав він.

Про Будапешський меморандум. Зеленський наголосив, що Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки не лише «на папері», оскільки свого часу гарантам Будапештського меморандуму було «похеру» на Україну. Зеленський зазначив, що говорив із обраним президентом США Дональдом Трампом про Будапештський меморандум, і «ми ще не закінчили цю розмову, ми її продовжимо».

Про Лукашенка. Президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав, що не винен у тому, що з території його країни запускають ракети, сказав Зеленський. «Через кілька днів перших днів війни, я говорив з Лукашенком телефоном. І він перепрошував. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки і я перепрошую, він сказав: «Ти повір, Володя, це не я». «Я не контролюю», він мені говорив: «Я не контролюю, це просто ракети, це Путін», – сказав Зеленський.

Про втрати військ КНДР. Північна Корея втратила вбитими і пораненими 3800 військових, яких відправила воювати проти України, заявив Зеленський. «12 000 приїхало (на територію РФ, – ред.). На сьогодні 3800 вбито або поранено. Вони можуть привезти ще 30 000 – 40 000. А можуть і 500 000. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія», – сказав він.

Про спроби неправомірного використання допомоги. Українська влада жорстко протидіє будь-яким спробам «наживатися на війні», заявив Зеленський. За його словами, більша частина міжнародної допомоги Україні надається у вигляді зброї, а не грошей. «Там, де ми бачили ризики, що щось може трапитися зі зброєю, ми били по руках усіх. І повірте, це стосується не лише України. Ми не заробляли на війні. Якщо знаходили когось, хто намагався це зробити, ми били по руках і будемо продовжувати це робити», наголосив президент.

Про Путіна. Зеленський вважає, що Путін «глухий» і з ним треба говорити лише з позиції сили. «Та він взагалі глухий, навіть якщо з вами розмовлятиме. Він по суті глуха людина […] «Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це означає, що якщо ти сильний, ти можеш говорити. І Україна повинна бути достатньо сильною. В іншому випадку він (як Волдеморт – про кого не можна говорити) живиться і живе тим, що його субʼєктивізують і замість ізоляції пропонують виходити на світло», – сказав президент.