Во втором квартале Warner Bros. Discovery впервые за год показала прибыль – $1,58 млрд. Компания реструктуризирует бизнес, отделяя стриминг и студии от постепенно теряющего позиции кабельного телевидения. После провальных проектов в прошлом году у студии снова есть кассовые хиты, пишет Bloomberg .

Подробности

Во втором квартале 2025-го выручка Warner Bros. превысила $9,8 млрд, что на 1% больше, чем в прошлом году. Компания зафиксировала прибыль в $1,58 млрд против убытка $9,99 млрд годом ранее.

Подразделение студий переживает бум в Голливуде: его доход вырос на 55%, до $3,8 млрд, тогда как подразделение телевизионных сетей испытало падение продаж на 9%, до $4,8 млрд, из-за уменьшения количества абонентов платного телевидения и падения доходов от рекламы.

Среди хитов – «Грешники», «Minecraft: Фильм» и «Пункт назначения: Родовое проклятие». Их успех принес Warner Bros. $863 млн операционной прибыли по сравнению с $210 млн по результатам второго квартала прошлого года.

Кабельное телевидение продолжает терять позиции: CNN, TNT и TBS показали падение выручки на 9%, до $4,8 млрд, из-за оттока пользователей с платного ТВ и сокращения рекламных доходов.

Гендиректор Дэвид Заслав пытается адаптировать компанию к новой реальности: все больше зрителей переходит на стриминг, поэтому Warner Bros. решила разделить бизнес на два направления: Global Networks – телевидение, спорт и кабельные бренды (CNN, TNT, TBS); Streaming and Studios – стриминг HBO Max, телевизионное и кинопроизводство.

Платформа HBO Max, которую опять переименовали для акцента на узнаваемом бренде HBO, за второй квартал привлекла 3,4 млн новых подписчиков – в общей сложности 125,7 млн. Выручка подразделения достигла $2,8 млрд, операционная прибыль – $293 млн.

Контекст

В прошлом году Warner Bros. списала $9,1 млрд, обесценив активы традиционного ТВ. Компанию критиковали за неудачные решения, в частности, за отмену фильма Batgirl и утрату прав на трансляцию NBA. Но последние успехи на экранах позволили Заславу отчасти реабилитироваться в глазах инвесторов.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) – американская многонациональная медиа- и развлекательная компания, созданная 8 апреля 2022 года путем отделения WarnerMedia от AT&T и слияния с Discovery, Inc.

Компания объединяет широкий портфель брендов, включая Warner Bros., HBO, DC Studios, CNN, Discovery Channel, TNT Sports, HGTV и стриминговые сервисы Max и Discovery+. WBD создает и распространяет контент через кино, телевидение, стриминг и игры, охватывая аудиторию более чем в 220 странах и на 50 языках.