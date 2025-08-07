У другому кварталі Warner Bros. Discovery вперше за рік показала прибуток – $1,58 млрд. Компанія реструктуризує бізнес, відділяючи стримінг і студії від кабельного телебачення, що поступово втрачає позиції. Після провальних проєктів минулого року студія знову має касові хіти, пише Bloomberg .

Деталі

У другому кварталі 2025 року виторг Warner Bros. перевищив $9,8 млрд, що на 1% більше, ніж торік. Компанія зафіксувала прибуток у $1,58 млрд проти збитку $9,99 млрд роком раніше.

Підрозділ студій переживає бум у Голлівуді: його дохід зріс на 55%, до $3,8 млрд, тоді як підрозділ телевізійних мереж зазнав падіння продажів на 9%, до $4,8 млрд, через зменшення кількості абонентів платного телебачення та падіння доходів від реклами.

Серед хітів – «Грішники», «Minecraft: Фільм» та «Пункт призначення: Родове прокляття». Їхній успіх приніс Warner Bros. $863 млн операційного прибутку порівняно з $210 млн за результатами другого кварталу минулого року.

Кабельне телебачення продовжує втрачати позиції: CNN, TNT і TBS показали падіння виторгу на 9%, до $4,8 млрд, через відтік користувачів з платного ТБ і скорочення рекламних доходів.

Гендиректор Девід Заслав намагається адаптувати компанію до нової реальності. Дедалі більше глядачів переходить на стримінг, тож Warner Bros. вирішила розділити бізнес на два напрями: Global Networks – телебачення, спорт і кабельні бренди (CNN, TNT, TBS); Streaming and Studios – стримінг HBO Max, телевізійне і кіновиробництво.

Платформа HBO Max, яку знову перейменували для акценту на впізнаваному бренді HBO, за другий квартал залучила 3,4 млн нових підписників – загалом 125,7 млн. Виторг підрозділу досяг $2,8 млрд, операційний прибуток – $293 млн.

Контекст

Минулого року Warner Bros. списала $9,1 млрд, знецінивши активи традиційного ТБ. Компанію критикували за невдалі рішення, зокрема за скасування фільму Batgirl та втрату прав на трансляцію NBA. Але останні успіхи на екранах дозволили Заславу частково реабілітуватися в очах інвесторів.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) – американська багатонаціональна медіа- та розважальна компанія, створена 8 квітня 2022 року шляхом відокремлення WarnerMedia від AT&T та злиття з Discovery, Inc.

Компанія об’єднує широкий портфель брендів, включно з Warner Bros., HBO, DC Studios, CNN, Discovery Channel, TNT Sports, HGTV та стримінговими сервісами Max і Discovery+. WBD створює та поширює контент через кіно, телебачення, стримінг та ігри, охоплюючи аудиторію в понад 220 країнах та 50 мовами.