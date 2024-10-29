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Washington Post потеряла 200 000 подписчиков после того, как не поддержала ни одного кандидата в президенты США

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Газета Washington Post потеряла 200 000 подписчиков за неделю после того, как владелец Джефф Безос запретил редакции поддержать кандидатку в президенты Камалу Харрис, пишет National Public Radio со ссылкой на источники. В издании это решение объяснили позиционированием себя «независимой газетой».

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Ключевые факты

  • Washington Post поразила волна отказов от подписки на цифровое издание и ряд увольнений колумнистов после решения владельца Безоса заблокировать поддержку Харрис на пост президента.
  • По словам двух человек из газеты, к полудню понедельника более 200 000 человек отменили свои цифровые подписки. Однако эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты, насчитывающего около 2,5 млн подписчиков, включая и печатную версию.
  • Количество отмен продолжало расти в понедельник днем.
  • Генеральный директор Уилл Льюис в пятницу объяснил решение не поддерживать никого в президентской гонке в этом году и на предстоящих выборах «возвращением к истокам», поскольку многие годы издание позиционировало себя как «независимая газета». Однако мало кто в газете верит в это обоснование.
  • В своей статье, опубликованной в WP в понедельник вечером, Безос признал, что момент был выбран неидеально. «Это было неадекватное планирование, а не какая-то умышленная стратегия», написал он.
  • За прошедшие дни два колумниста уволились из газеты, а два автора вышли из редакционной коллегии.

Контекст

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. За место в Белом доме соперничают кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Харрис.

Недавно в США разрешили ставки на президентские выборы. Миллионы долларов новых ставок делаются на президентскую гонку в США, с небольшим преимуществом трейдеры отдают победу Дональду Трампу над Камалой Харрис.

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