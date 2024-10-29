Washington Post втратила 200 000 передплатників після того, як не підтримала жодного кандидата у президенти США (оновлено)

Газета Washington Post втратила 200 000 передплатників за тиждень після того, як власник Джефф Безос заборонив редакції підтримати кандидатку у президенти Камалу Гарріс, пише National Public Radio з посиланням на джерела. Втручання одного з найбагатших людей світу в одну з найвідоміших газет Америки викликало різку критику з боку нинішніх та колишніх співробітників Washington Post.