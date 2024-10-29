Washington Post втратила 200 000 передплатників після того, як не підтримала жодного кандидата у президенти США (оновлено)

Газета Washington Post втратила 200 000 передплатників за тиждень після того, як власник Джефф Безос заборонив редакції підтримати кандидатку у президенти Камалу Гарріс, пише National Public Radio з посиланням на джерела. Втручання одного з найбагатших людей світу в одну з найвідоміших газет Америки викликало різку критику з боку нинішніх та колишніх співробітників Washington Post.
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Ключові факти
- Минулого тижня WP повідомила, що її редакційна колегія написала схвальну рецензію на Гарріс, яку не опублікували за рішенням Безоса, який володіє газетою протягом 11 років. Це був перший раз, коли газета не зробила схвальну рецензію з 1988 року.
- Washington Post вразила хвиля відмов від підписки на цифрове видання та низка звільнень колумністів після рішення Безоса заблокувати підтримку Гарріс на пост президента.
- За словами двох людей із газети, до полудня понеділка понад 200 000 людей скасували свої цифрові підписки. Однак ця цифра становить близько 8% від платного тиражу газети, що налічує близько 2,5 млн підписників, включаючи і друковану версію.
- Кількість відмін продовжувала зростати в понеділок вдень.
- Генеральний директор Вілл Льюїс у пʼятницю пояснив рішення не підтримувати нікого у президентських перегонах цього року і на майбутніх виборах «поверненням до витоків», оскільки багато років видання позиціонувало себе як «незалежна газета». Однак мало хто в газеті вірить у це обґрунтування.
- Безос спростував тезу, що рішення не публікувати статтю на підтримку Гарріс, підготовлену редакторами Washington Post, було частиною «послуги за послугу» між Blue Origin, його ракетною компанією та колишнім президентом Дональдом Трампом.
- Безос у понеділок написав, що виступає проти схвальної рецензії, тому що вона «створює відчуття упередженості», додавши, що шкодує про час ухвалення рішення. «Це було неадекватне планування, а не якась навмисна стратегія», – написав він.
- За минулі дні два колумністи звільнилися з газети, а два автори вийшли з редакційної колегії.
Контекст
Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. За місце в Білому домі змагаються кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.
Нещодавно у США дозволили ставки на президентські вибори. Мільйони доларів нових ставок робляться на президентські перегони в США, з невеликою перевагою трейдери віддають перемогу Дональду Трампу над Камалою Гарріс.
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