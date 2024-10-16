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Илон Маск за три месяца потратил на президентскую кампанию Дональда Трампа $75 млн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Илон Маск и Дональд Трамп /Getty Images

Илон Маск и Дональд Трамп Фото Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск вложил почти $75 млн в фонд America PAC, поддерживающий кандидата в президенты Дональда Трампа. Таким образом самый богатый человек мира пытается повлиять на результат президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, пишет FT.

Подробности

  • Илон Маск сделал несколько многомиллионных пожертвований в течение третьего квартала для America PAC, свидетельствует первая федеральная отчетность фонда, опубликованная 15 октября.
  • По данным независимой организации OpenSecrets, America PAC уже потратил более $96 млн на поддержку Трампа и еще около $10 млн – на помощь республиканцам в гонках в Конгресс.
  • После обнародования отчета Маск заявил, что вернется в Пенсильванию в среду, 16 октября, чтобы начать серию переговоров по всему штату, который является жизненно важным полем избирательной борьбы.
  • Харрис опережает Трампа на 2,6% в национальном масштабе, но находится в неопределенности в семи ключевых штатах, свидетельствуют данные опросов FT.
  • Маск, поддерживавший демократов на предыдущих выборах, назвал голосование 2024 года своей последней надеждой на демократию в США и заявил, что нелегальные иммигранты захватят страну, если Харрис победит.

Контекст

America PAC – комитет политических действий – основан Илоном Маском в этом году. Фонд нанял сотни сотрудников и приступил к работе по мобилизации избирателей в ключевых штатах.

Илон Маск уже несколько месяцев публично поддерживает кандидатуру Трампа на пост президента США. Последний пообещал миллиардеру место в следующей администрации, если победит на выборах.

По данным WSJ, спонсорами America PAC, кроме Маска, выступают, в частности, компания Palantir Technologies, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт – гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

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