В США разрешили ставки на президентские выборы. Трейдеры определили фаворита

Миллионы долларов новых ставок делаются на президентскую гонку в США после снятия судебного запрета на внутренний беттинг на прошлой неделе. С небольшим преимуществом трейдеры отдают победу Дональду Трампу над Камалой Харрис, пишет Financial Times 15 октября.

Подробности

Платформа Kalshi, получившая право принимать такие ставки, предлагает инвесторам поставить до $100 млн на победу Камалы Харрис или Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Платформа собрала более $12 млн за первые несколько дней после снятия запрета.

Ставки структурированы как бинарные опционы – «все или ничего» стоимостью до $1 за контракт, где победитель оставляет себе доллар, а проигравший теряет его. Цена в преддверии события колеблется в зависимости от его вероятности.

Сейчас на Kalshi ставки на победу Трампа оцениваются выше, чем на Харрис, – 54 цента за контракт против 47 центов.

На оффшорной платформе Polymarket, собравшей более $1,9 млрд ставок в криптовалюте, шансы Трампа и Харрис на победу оценивают в 56% и 43% соответственно.

Объемы торгов с приближающимися выборами могут увеличиться в 10 раз, прогнозирует PredictIt, которая все еще борется в суде против закрытия по иску CFTC.

Контекст

Неделю назад апелляционный суд снял экстренный запрет на ставки на выборы в США, приглашенный Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Регулятор утверждал, что ставки на выборы приравниваются к азартным играм и могут причинить вред демократии, однако суд не нашел доказательств ущерба выборам.

У Kalshi впереди еще одно возможное судебное дело. CFTC рассматривает новое правило, которое может запретить регулируемым организациям предлагать контракты на политические соревнования из-за опасений честности выборов.

Все больше лидеров отрасли в секторах криптовалюты и финтеха, включая такие компании, как Gemini, Crypto.com и Robinhood, не согласны с предлагаемым регулятором изменением правил, которое может запретить рынки политических прогнозов.