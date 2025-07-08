Японія, Південна Корея та ЄС розпочали термінові переговори із США, щоб помʼякшити нові мита, які президент Дональд Трамп планує запровадити з 1 серпня. Уряди намагаються скористатися тритижневим «вікном можливостей», аби захистити свої ключові експортні галузі, пише Reuters .

Деталі

Головний торговий переговорник Японії повідомив, що провів 40-хвилинну телефонну розмову з міністром торгівлі США Говардом Латніком, і наголосив на важливості поступок для японського автопрому, при цьому виключивши компроміси щодо агросектору.

Південна Корея заявила, що посилить переговори найближчими тижнями задля «взаємовигідного результату». Трамп дав зрозуміти, що готовий до гнучкості, сказавши: «Цей дедлайн є кінцевим, але не на 100%».

ЄС – найбільший торговий партнер США – також прагне укласти угоду до 1 серпня. Переговори зосереджені на «перебалансуванні» умов торгівлі та надання поступок для окремих галузей, зокрема авіаційної, медичної та алкогольної продукції.

Контекст

Згідно з оголошенням Трампа, 14 країн можуть очікувати мита від 25% до 40% залежно від країни. Зокрема, Японія та Південна Корея потрапили до категорії з базовими 25-відсотковими митами.

Нове загострення торгової політики Трампа відбувається на тлі спроб його адміністрації досягти більш вигідних для США умов торгівлі напередодні виборів. У червні США та Китай погодили рамкову торгову угоду, однак її деталі залишаються невизначеними.

Зараз лише Велика Британія та Вʼєтнам мають підтверджені домовленості із США.

Митна ескалація Трампа торкнеться не лише розвинених економік. США планують запровадити мита на рівні 30% для ПАР і Боснії, 32% – для Індонезії, 35% – для Сербії та Бангладеш, 36% – для Камбоджі та Таїланду і 40% – для Лаосу та Мʼянми.