Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику» БРІКС, зіткнуться з додатковим митом у розмірі 10%. Про це Трамп написав у своєму дописі на платформі Truth Social. Група БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія та Китай, була створена у 2009 році та просуває створення альтернативи долару.

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Ця заява пролунала після критики його митної політики з боку країн БРІКС, а також їхніх пропозицій щодо реформування Міжнародного валютного фонду.

«Кожна країна, яка підтримує антиамериканську політику БРІКС, буде обкладена додатковим 10% митом. Винятків не буде. Дякую за увагу!» – зазначив Трамп.

Контекст

Група БРІКС, створена у 2009 році Бразилією, Росією, Індією та Китаєм, а з 2010 року розширена за участю Південної Африки, прагне посилити економічну та політичну співпрацю країн Глобального Півдня. Для цього організація розвиває власну фінансову систему: у 2014 році засновано Новий банк розвитку (NDB) із капіталом $100 млрд та Контингентний резервний фонд (CRA) як альтернативу МВФ. У 2018 році почалася робота над BRICS Pay, а в 2024 році в Казані представлено платформу BRICS Clear для розрахунків у національних або цифрових валютах, що дозволяє обходити долар і SWIFT.

БРІКС активно підтримує дедоларизацію, що викликає негативну реакцію у США. Трамп неодноразово погрожував країнам митами: у січні 2025 року – 100% за створення альтернативної валюти, у лютому – 150%.

На саміті в Бразилії 6 липня лідери БРІКС висловили занепокоєння односторонніми митами США, які «суперечать правилам СОТ та можуть зашкодити глобальній торгівлі й ланцюгам постачання».

Вони також заявили, що поширення заходів, які обмежують торгівлю, може призвести до скорочення світової торгівлі та підриву глобальних ланцюжків поставок, що може вплинути на перспективи глобального економічного розвитку.