Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику» БРІКС, зіткнуться з додатковим митом у розмірі 10%. Про це Трамп написав у своєму дописі на платформі Truth Social. Група БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія та Китай, була створена у 2009 році та просуває створення альтернативи долару.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Ця заява пролунала після критики його митної політики з боку країн БРІКС, а також їхніх пропозицій щодо реформування Міжнародного валютного фонду.
- «Кожна країна, яка підтримує антиамериканську політику БРІКС, буде обкладена додатковим 10% митом. Винятків не буде. Дякую за увагу!» – зазначив Трамп.
Контекст
Група БРІКС, створена у 2009 році Бразилією, Росією, Індією та Китаєм, а з 2010 року розширена за участю Південної Африки, прагне посилити економічну та політичну співпрацю країн Глобального Півдня. Для цього організація розвиває власну фінансову систему: у 2014 році засновано Новий банк розвитку (NDB) із капіталом $100 млрд та Контингентний резервний фонд (CRA) як альтернативу МВФ. У 2018 році почалася робота над BRICS Pay, а в 2024 році в Казані представлено платформу BRICS Clear для розрахунків у національних або цифрових валютах, що дозволяє обходити долар і SWIFT.
БРІКС активно підтримує дедоларизацію, що викликає негативну реакцію у США. Трамп неодноразово погрожував країнам митами: у січні 2025 року – 100% за створення альтернативної валюти, у лютому – 150%.
На саміті в Бразилії 6 липня лідери БРІКС висловили занепокоєння односторонніми митами США, які «суперечать правилам СОТ та можуть зашкодити глобальній торгівлі й ланцюгам постачання».
Вони також заявили, що поширення заходів, які обмежують торгівлю, може призвести до скорочення світової торгівлі та підриву глобальних ланцюжків поставок, що може вплинути на перспективи глобального економічного розвитку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.