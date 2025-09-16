Японія не готова запроваджувати вищі митні тарифи проти Китаю та Індії за імпорт російської нафти, як цього вимагають США. Про це заявив міністр фінансів країни Кацунобу Като, інформує Bloomberg .

Деталі

За його словами, Японія взяла на себе зобов’язання в межах Світової організації торгівлі не перевищувати встановлені тарифні ліміти та ставитися до всіх країн-членів однаково, якщо вони дотримуються правил СОТ.

Кацунобу Като наголосив, що «було б складно» підняти тарифи до 50% чи більше лише на тій підставі, що країна імпортує російську нафту.

Він додав, що Токіо розглядає більш ефективні форми тиску на Росію і координує свої дії з партнерами з «Великої сімки» (G7).

За даними джерела Bloomberg, у G7 наразі працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.

Контекст

США запропонували країнам G7 ввести 50-100% «вторинні тарифи» проти Китаю та Індії, які продовжують купувати російську нафту, а також обмежувальні заходи проти експорту та імпорту для стримування постачання енергоресурсів та подвійного призначення технологій до РФ.

Ця ініціатива є частиною ширшого плану адміністрації Дональда Трампа з посилення економічного тиску на Росію через її війну проти України. Також Трамп заявив, що готовий до «серйозних санкцій» проти російського енергетичного сектору. Міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що європейські країни повинні відмовитися від російських нафти та газу, якщо хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Японія й сама продовжує імпортувати нафту та скраплений газ із Росії, зокрема з проєкту «Сахалін-2», який вважається критичним для енергетичної безпеки країни. Лише в червні 2025 року 1% усіх нафтових поставок до Японії припав на Росію, за даними міністерства торгівлі.