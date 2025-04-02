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Яйца по 17 грн. НАБУ заявило о разоблачении хищений более чем на 733 млн грн во время закупок продуктов Минобороны

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке Министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ, сообщает пресс-служба бюро 2 апреля. В частности, речь идет о хищении более 733 млн грн и покушении на растрату 788 млн грн.

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Ключевые факты

  • О подозрении уже сообщили бывшему руководителю департамента Министерства обороны Украины, владелице связанных компаний-поставщиков, двум руководителям компаний-поставщиков и физическому лицу.
  • Бюро напоминает, что в течение 2022–2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило через закупки так называемых комплектов продуктов. Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований. Цена комплекта формировалась с учетом всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость, что позволяло поставщикам манипулировать ценами.
  • «В результате таких махинаций в течение августа–декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн», – сообщило НАБУ.
  • По данным следователей, часть этих средств якобы в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения гостиниц в Республике Хорватия и другой недвижимости, а самой схеме вроде бы содействовал чиновник Министерства обороны, утверждают следователи.
  • После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности о закупке яиц по 17 грн за штуку, участники якобы снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов, что предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.
  • НАБУ и САП отмечают, что после разоблачения Минобороны приняло соответствующие меры, изменив порядок закупки и введя отдельные пилотные проекты.

Контекст

В январе 2023-го издание «Зеркало недели» опубликовало материал, согласно которому якобы цены на закупку продовольствия и предоставление услуг по питанию для военных превышают розничные в два-три раза. В Минобороны заявили, что сведения в СМИ «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение».

5 сентября 2023-го Верховная Рада уволила министра обороны Алексея Резникова после коррупционных скандалов, преследовавших ведомство. 6 сентября Рада одобрила назначение бывшего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова на должность министра обороны.

С 1 декабря 2023 года в Украине работает новая система закупок для Вооруженных сил Украины, разработанная по принципам НАТО. Ранее все полномочия по закупкам были сосредоточены в департаменте ресурсного обеспечения Минобороны. Новая система закупок состоит из двух уровней. На первом уровне – департамент политики закупок Минобороны, на втором – два новосозданных госпредприятия, которые непосредственно будут заниматься закупками: «Агентство закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла») и «Агентство оборонных закупок».

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