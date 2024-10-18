«Западные чиновники не говорят открыто об обмене территорий на членство в НАТО». Что сказал Зеленский в интервью FT после саммита ЕС

Западные партнеры избегают открытых разговоров о принятии Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью FT . По его словам, такая позиция вредит доверию и требует прозрачного диалога. Forbes Ukraine выбрал главное из этого разговора, который состоялся после саммита ЕС 17 октября.

Приглашение в НАТО . Официальное приглашение в НАТО является «единственным путем» для Украины, чтобы пережить вторжение России. Зеленский считает, что вступление в Альянс укрепит дипломатические возможности страны по окончании войны. Только изоляция и давление на Путина со стороны партнеров могут вынудить его сесть за стол переговоров. Приглашение Украины в НАТО будет способствовать этим усилиям.

. Официальное приглашение в НАТО является «единственным путем» для Украины, чтобы пережить вторжение России. Зеленский считает, что вступление в Альянс укрепит дипломатические возможности страны по окончании войны. Только изоляция и давление на Путина со стороны партнеров могут вынудить его сесть за стол переговоров. Приглашение Украины в НАТО будет способствовать этим усилиям. Поддержка морального духа украинцев. Приглашение в НАТО повысит моральный дух украинских граждан и солдат, ведь это обеспечит безопасность их детей в будущем.

Приглашение в НАТО повысит моральный дух украинских граждан и солдат, ведь это обеспечит безопасность их детей в будущем. Дебаты о членстве в НАТО. Ситуация с приглашением в НАТО схожа с дебатами о предоставлении систем Patriot и самолетов F-16: сначала страны-союзники колебались, но впоследствии согласились. Это единственный путь к выживанию.

Ситуация с приглашением в НАТО схожа с дебатами о предоставлении систем Patriot и самолетов F-16: сначала страны-союзники колебались, но впоследствии согласились. Это единственный путь к выживанию. Роль выборов в США. Результат предстоящих президентских выборов в США будет иметь критическое значение для поддержки Украины и ее амбиций в отношении НАТО. Позиции кандидатов могут повлиять на дальнейший ход войны и перспективы вступления в Альянс.

Результат предстоящих президентских выборов в США будет иметь критическое значение для поддержки Украины и ее амбиций в отношении НАТО. Позиции кандидатов могут повлиять на дальнейший ход войны и перспективы вступления в Альянс. Неприемлемость компромиссов по территории. Официальных предложений об обмене территорий за членство в НАТО не было. Западные партнеры избегают открытых разговоров. Должен быть открытый диалог без посредников. Украина готова рассматривать мирные предложения от других стран при условии, что они будут реалистичными.

Контекст

Президент Украины 17 октября принял участие в саммите ЕС. Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его «план победы» и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече с президентом Зеленским в Брюсселе заявил, что НАТО приложит все усилия, чтобы Украина получила все необходимое для защиты от России.