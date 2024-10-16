Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО в ближайшие месяцы

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, но о полноценном членстве пока речь не идет. Об этом пишет УП по результатам встречи президента с главами фракций и групп в парламенте 16 октября после представления Плана победы.
Подробности
- Участники встречи обсуждали ключевые тезисы Плана победы, приглашение Украины в НАТО, международную поддержку и привлечение КНДР в войну.
- Зеленский объяснил несколько ключевых моментов. По его данным, военные из КНДР уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Ожидается также прибытие нескольких тысяч корейских солдат в ближайшее время.
- Президент просил депутатов о международной поддержке и адвокации его Плана победы.
- По словам Зеленского, до конца ноября планируется проведение второго Мирного саммита, где будут представлены финальные документы. Глава государства рассчитывает, что на их основании мир сможет принудить Россию к реальным переговорам.
Контекст
16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений. По словам президента, выполнение Плана мира зависит от партнеров Украины, а не от России.
Война в Украине завершится в ближайшее время, заявил 16 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед саммитом ЕС. «Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока», – цитирует Фицо агентство TASR. По его словам, заседание Европейского Совета укажет, когда это может произойти, потому что «неожиданно поднимается тема приглашения Украины в НАТО». Фицо считает, что это приглашение не будет «бесплатным».
Ранее уже экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина отвечает критериям для приглашения в членство в НАТО и может получить его еще до следующего саммита Альянса, который состоится 26–27 июня 2025 года в Гааге.
Украина не получила приглашение на членство в НАТО на саммитах Альянса в 2023 и 2024 годах. В прошлом году в декларации саммита в Вильнюсе было закреплено без детализации, что Украина получит приглашение, когда все члены НАТО согласятся на это «и будут выполнены условия». Наибольшим достижением нынешнего саммита в Вашингтоне стало включение в декларацию саммита слова «необратимое» в контексте членства Украины в Альянсе.
Подробнее о пути Украины в Альянс в интервью Forbes Ukraine рассказывал председатель делегации в ПА НАТО Егор Чернев, участвовавший в Вашингтонском саммите.
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