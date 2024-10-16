Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО в ближайшие месяцы

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, но о полноценном членстве пока речь не идет. Об этом пишет УП по результатам встречи президента с главами фракций и групп в парламенте 16 октября после представления Плана победы.

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Участники встречи обсуждали ключевые тезисы Плана победы, приглашение Украины в НАТО, международную поддержку и привлечение КНДР в войну.

Зеленский объяснил несколько ключевых моментов. По его данным, военные из КНДР уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Ожидается также прибытие нескольких тысяч корейских солдат в ближайшее время.

Президент просил депутатов о международной поддержке и адвокации его Плана победы.

По словам Зеленского, до конца ноября планируется проведение второго Мирного саммита, где будут представлены финальные документы. Глава государства рассчитывает, что на их основании мир сможет принудить Россию к реальным переговорам.

Контекст

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений. По словам президента, выполнение Плана мира зависит от партнеров Украины, а не от России.

Война в Украине завершится в ближайшее время, заявил 16 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед саммитом ЕС. «Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока», – цитирует Фицо агентство TASR. По его словам, заседание Европейского Совета укажет, когда это может произойти, потому что «неожиданно поднимается тема приглашения Украины в НАТО». Фицо считает, что это приглашение не будет «бесплатным».

Ранее уже экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина отвечает критериям для приглашения в членство в НАТО и может получить его еще до следующего саммита Альянса, который состоится 26–27 июня 2025 года в Гааге.

Украина не получила приглашение на членство в НАТО на саммитах Альянса в 2023 и 2024 годах. В прошлом году в декларации саммита в Вильнюсе было закреплено без детализации, что Украина получит приглашение, когда все члены НАТО согласятся на это «и будут выполнены условия». Наибольшим достижением нынешнего саммита в Вашингтоне стало включение в декларацию саммита слова «необратимое» в контексте членства Украины в Альянсе.

Подробнее о пути Украины в Альянс в интервью Forbes Ukraine рассказывал председатель делегации в ПА НАТО Егор Чернев, участвовавший в Вашингтонском саммите.