«Західні чиновники не говорять відкрито про обмін територій на членство в НАТО». Що сказав Зеленський в інтервʼю FT після саміту ЄС

Західні партнери уникають відкритих розмов про прийняття України до НАТО в обмін на відмову від окупованих територій, заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю FT . За його словами, така позиція шкодить довірі та вимагає прозорого діалогу. Forbes Ukraine вибрав головне з цієї розмови, яка відбулася після саміту ЄС 17 жовтня.

Запрошення до НАТО . Офіційне запрошення до НАТО є «єдиним шляхом» для України, щоб пережити вторгнення Росії. Зеленський вважає, що вступ до Альянсу зміцнить дипломатичні можливості країни для закінчення війни. Лише ізоляція та тиск на Путіна з боку партнерів можуть змусити його сісти за стіл переговорів. Запрошення України до НАТО сприятиме цим зусиллям.

. Офіційне запрошення до НАТО є «єдиним шляхом» для України, щоб пережити вторгнення Росії. Зеленський вважає, що вступ до Альянсу зміцнить дипломатичні можливості країни для закінчення війни. Лише ізоляція та тиск на Путіна з боку партнерів можуть змусити його сісти за стіл переговорів. Запрошення України до НАТО сприятиме цим зусиллям. Підтримка морального духу українців. Запрошення до НАТО підвищить моральний дух українських громадян та солдат, адже це гарантуватиме безпеку їхніх дітей у майбутньому.

Запрошення до НАТО підвищить моральний дух українських громадян та солдат, адже це гарантуватиме безпеку їхніх дітей у майбутньому. Дебати про членство в НАТО. Ситуація із запрошенням до НАТО схожа з дебатами про надання систем Patriot та літаків F-16: спочатку країни-союзники вагалися, але згодом погодилися. Це єдиний шлях для виживання.

Ситуація із запрошенням до НАТО схожа з дебатами про надання систем Patriot та літаків F-16: спочатку країни-союзники вагалися, але згодом погодилися. Це єдиний шлях для виживання. Роль виборів у США. Результат майбутніх президентських виборів у США матиме критичне значення для підтримки України та її амбіцій щодо НАТО. Позиції кандидатів можуть суттєво вплинути на подальший хід війни та перспективи вступу до Альянсу.

Результат майбутніх президентських виборів у США матиме критичне значення для підтримки України та її амбіцій щодо НАТО. Позиції кандидатів можуть суттєво вплинути на подальший хід війни та перспективи вступу до Альянсу. Неприйнятність компромісів щодо території. Офіційних пропозицій про обмін територій за членство в НАТО не було. Західні партнери уникають відкритих розмов. Має бути відкритий діалог без посередників. Україна готова розглядати мирні пропозиції від інших країн, за умови, що вони будуть реалістичними.

Контекст

Президент України 17 жовтня взяв учать у саміті ЄС. Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його «план перемоги» і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте на зустрічі з президентом Зеленським у Брюсселі заявив, що НАТО докладе всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для захисту від Росії.