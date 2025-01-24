Заходи РФ у відповідь і дестабілізація ринків. Euroclear попереджає про наслідки конфіскації російських активів 

Генеральний директор Euroclear Ltd. Валері Урбен попередила про «непередбачені наслідки» у випадку, якщо Європейський Союз конфіскує заморожені активи Центрального банку Росії, про це вона заявила Bloomberg Television на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 24 січня. Клірингова палата зі штаб-квартирою в Брюсселі зберігає більшу частину активів російського центробанку, заморожених внаслідок санкцій ЄС та країн «Великої сімки».

Ключові факти

«Росія завжди може вжити заходів у відповідь, які можуть ще більше дестабілізувати фінансові ринки», – заявила Урбен.

Заморожені активи Росії можуть стати елементом переговорів між Україною і РФ, сказала вона, додавши, що деякі чиновники зацікавлені у просуванні конфіскації.

Урбен наголосила, що якщо члени ЄС таки конфіскують російські активи, їм треба взяти на себе і супутні фінансові зобовʼязання, щоб згодом захистити Euroclear від позовів з боку Росії.

«Ми бачили випадок з іранськими активами понад 20 років тому, – сказала Урбен. – Тому я думаю, що це не щось теоретичне».

Контекст

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив у грудні, що блоку слід розглянути можливість вжиття заходів, що виходять за рамки заморожування активів, включаючи можливу їхню конфіскацію для компенсації Україні збитків від вторгнення Росії.

Досі ЄС використав прибуток, отриманий від санкціонованих російських активів, лише для надання допомоги Україні. Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявляла, що використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні може порушувати міжнародне право.

Згідно з планом G7, союзники Києва схвалили механізм, у якому прибуток використовується для підтримки кредитного пакету у розмірі €50 млрд для Києва.