Война в Украине «съела» почти четверть ликвидных активов России в 2024 году

Россия израсходовала почти четверть резервов своего Фонда национального благосостояния в прошлом году, чтобы поддержать экономику в условиях войны и профинансировать вторжение в Украину. Об этом пишет Bloomberg 16 января.

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Объем Фонда национального благосостояния в 2024 году остался почти неизменным – около 12 трлн руб. ($117 млрд). В то же время ликвидные активы, такие как наличные средства и инвестиции, которые могут быть быстро проданы, сократились на 24%, до 3,8 трлн руб., по состоянию на 1 января, по сравнению с началом прошлого года, пишет издание.

С начала 2022 г., когда Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, эти резервы сократились на 57% с 8,9 трлн рублей.

Несмотря на превышение прогнозов доходов от экспорта нефти и газа, Минфин потратил 1,3 трлн руб. из Фонда для покрытия дефицита и поддержки экономики в условиях санкций и финансирования инфраструктурных проектов.

По данным Bloomberg, стоимость государственных облигаций, выпущенных для финансирования таких проектов, выросла на 50% в 2024 году и в четыре раза с начала 2022-го. Стоимость долей фонда в российских компаниях за последние три года выросла на 44%.

В отчете, опубликованном Центральным банком РФ в октябре, говорится о риске полного исчерпания Фонда национального благосостояния до 2025 года в случае «значительного ухудшения внешних условий» и падения цен на нефть.

Контекст

Нефть и газ формируют половину бюджета РФ, финансируя военную агрессию. В первом полугодии 2024 года поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России выросли примерно на 41% в годовом исчислении, до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), сообщило министерство финансов РФ. Это обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением рубля.

США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, обходящих ограничения на транспортировку российской нефти. По данным Bloomberg, более 100 из них прекратили перевозку.

6 января администрация Джо Байдена объявила о новых санкциях против «теневого флота» Путина для уменьшения нефтяных доходов. По информации The Washington Post, под ограничения могут попасть еще около 100 судов, а также рассматривается полное эмбарго на российскую нефть.

8 января китайская Shandong Port Group, один из крупнейших портовых операторов Китая, закрыла ключевые восточные нефтяные порты для попавших под санкции США танкеров.

10 января США ужесточили санкции против российской нефтяной промышленности, включая 183 танкера «теневого флота» и суда российских операторов. Также под ограничения попали страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», государственный «Совкомфлот» и нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» с дочерними структурами.