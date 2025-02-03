«Закручивают гайки». Состоятельные россияне из-за санкций в прошлом году инвестировали в жилье в Москве вместо зарубежной недвижимости

Спрос на элитную недвижимость в Москве резко возрос, состоятельные россияне инвестируют в недвижимость на родине и отказываются от заграничных сделок из-за санкций, пишет Bloomberg 3 февраля. Через три года после начала полномасштабного вторжения самые богатые россияне все чаще возвращают свои деньги домой, способствуя росту цен на элитную московскую недвижимость.

Ключевые факты

Столкнувшись с меньшим количеством вариантов тратить деньги за границей из-за санкций, многие россияне репатриируют наличные и вкладывают их в безопасную гавань отечественной недвижимости.

«Во всем мире людям с российским гражданством закручивают гайки, – сообщила Екатерина Румянцева, основательница московского брокера элитной недвижимости Kalinka Ecosystem. – Теперь все понимают, что самое безопасное место для хранения капитала – это собственная страна».

Приток наличных денег помогает Москве противостоять спаду, поразившему другие рынки недвижимости от Лондона до Гонконга.

По данным NF Group, продажа элитных квартир по цене от 1,95 млн рублей ($19 813) за квадратный метр в Москве выросла почти на 40% в прошлом году. А цены выросли на 21%, что подтолкнуло российскую столицу к той же ценовой категории, что Париж и Лондон.

Многие из разрабатываемых элитных проектов располагаются в центральных районах, рядом с крупнейшими достопримечательностями города. Хотя точные данные о покупателях получить сложно, по информации местного брокера, большинство из них – это люди от 40 до 50 лет. Как правило, это владельцы крупных промышленных компаний или топ-менеджеры, но среди них есть и клиенты из сферы ІТ, шоу-бизнеса и спорта.

В силу нестабильности экономической ситуации, связанной с войной, они рассматривают недвижимость как убежище от колебаний местных активов, включая рубль. В то время как ключевая процентная ставка Банка России в 21% предлагает привлекательные ставки по депозитам, местная валюта в прошлом году упала примерно на 25%.

Динамика рынка недвижимости Москвы контрастирует с другими городами мира, традиционно популярными среди российской диаспоры. Рынок элитной недвижимости Лондона был вялым в 2024 году, и, по прогнозам, в этом году он упадет.

По данным Intermark, в целом спрос на зарубежную недвижимость среди состоятельных россиян в прошлом году упал на 24% по сравнению с 2023-м.

Конечно, богатые россияне не отказываются от зарубежной недвижимости совсем – индонезийский остров Бали и Таиланд считаются одними из самых востребованных. Но они быстро спускаются вниз в списке лидеров покупателей в таких местах, как Дубай, что является заметным событием, учитывая, что он был магнитом для многих после вторжения.

Контекст

В 2022 году россияне составляли наибольшую долю зарубежных покупателей недвижимости в Дубае, свидетельствовали данные брокерской компании Betterhomes. Интерес россиян к жилью в Дубае резко возрос после вторжения в Украину, поскольку РФ столкнулась с еще более жесткими санкциями, что помогло повысить стоимость и количество продаж квадратных метров до рекордного уровня.

В 2022-м половину из проданных в Таиланде вилл скупили россияне. В период с января по июнь 2023 года в Таиланд прибыло около 791 574 граждан России, что на более чем 1000% больше, чем за тот же период предыдущего года, свидетельствуют данные министерства туризма и спорта страны.