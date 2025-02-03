«Закручивают гайки». Состоятельные россияне из-за санкций в прошлом году инвестировали в жилье в Москве вместо зарубежной недвижимости

Спрос на элитную недвижимость в Москве резко возрос, состоятельные россияне инвестируют в недвижимость на родине и отказываются от заграничных сделок из-за санкций, пишет Bloomberg 3 февраля. Через три года после начала полномасштабного вторжения самые богатые россияне все чаще возвращают свои деньги домой, способствуя росту цен на элитную московскую недвижимость.
Ключевые факты
- Столкнувшись с меньшим количеством вариантов тратить деньги за границей из-за санкций, многие россияне репатриируют наличные и вкладывают их в безопасную гавань отечественной недвижимости.
- «Во всем мире людям с российским гражданством закручивают гайки, – сообщила Екатерина Румянцева, основательница московского брокера элитной недвижимости Kalinka Ecosystem. – Теперь все понимают, что самое безопасное место для хранения капитала – это собственная страна».
- Приток наличных денег помогает Москве противостоять спаду, поразившему другие рынки недвижимости от Лондона до Гонконга.
- По данным NF Group, продажа элитных квартир по цене от 1,95 млн рублей ($19 813) за квадратный метр в Москве выросла почти на 40% в прошлом году. А цены выросли на 21%, что подтолкнуло российскую столицу к той же ценовой категории, что Париж и Лондон.
- Многие из разрабатываемых элитных проектов располагаются в центральных районах, рядом с крупнейшими достопримечательностями города. Хотя точные данные о покупателях получить сложно, по информации местного брокера, большинство из них – это люди от 40 до 50 лет. Как правило, это владельцы крупных промышленных компаний или топ-менеджеры, но среди них есть и клиенты из сферы ІТ, шоу-бизнеса и спорта.
- В силу нестабильности экономической ситуации, связанной с войной, они рассматривают недвижимость как убежище от колебаний местных активов, включая рубль. В то время как ключевая процентная ставка Банка России в 21% предлагает привлекательные ставки по депозитам, местная валюта в прошлом году упала примерно на 25%.
- Динамика рынка недвижимости Москвы контрастирует с другими городами мира, традиционно популярными среди российской диаспоры. Рынок элитной недвижимости Лондона был вялым в 2024 году, и, по прогнозам, в этом году он упадет.
- По данным Intermark, в целом спрос на зарубежную недвижимость среди состоятельных россиян в прошлом году упал на 24% по сравнению с 2023-м.
- Конечно, богатые россияне не отказываются от зарубежной недвижимости совсем – индонезийский остров Бали и Таиланд считаются одними из самых востребованных. Но они быстро спускаются вниз в списке лидеров покупателей в таких местах, как Дубай, что является заметным событием, учитывая, что он был магнитом для многих после вторжения.
Контекст
В 2022 году россияне составляли наибольшую долю зарубежных покупателей недвижимости в Дубае, свидетельствовали данные брокерской компании Betterhomes. Интерес россиян к жилью в Дубае резко возрос после вторжения в Украину, поскольку РФ столкнулась с еще более жесткими санкциями, что помогло повысить стоимость и количество продаж квадратных метров до рекордного уровня.
В 2022-м половину из проданных в Таиланде вилл скупили россияне. В период с января по июнь 2023 года в Таиланд прибыло около 791 574 граждан России, что на более чем 1000% больше, чем за тот же период предыдущего года, свидетельствуют данные министерства туризма и спорта страны.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.