«Закручують гайки». Заможні росіяни через санкції торік інвестували у житло в Москві замість закордонної нерухомості

Попит на елітну нерухомість у Москві різко зріс, заможні росіяни інвестують у нерухомість на батьківщині та відмовляються від закордонних угод через санкції, пише Bloomberg 3 лютого. Через три роки після початку повномасштабного вторгнення найбагатші росіяни дедалі частіше повертають свої гроші додому, сприяючи зростанню цін на елітну московську нерухомість.

Ключові факти

Зіткнувшись із меншою кількістю варіантів витрачати гроші за кордоном через санкції, багато росіян репатріюють готівку та вкладають її у безпечну гавань вітчизняної нерухомості.

«В усьому світі людям з російським громадянством закручують гайки, – повідомила Катерина Румянцева, засновниця московського брокера елітної нерухомості Kalinka Ecosystem. – Тепер всі розуміють, що найбезпечніше місце для зберігання капіталу – це власна країна».

Приплив готівки допомагає Москві протистояти спаду, що вразив інші ринки нерухомості від Лондона до Гонконгу.

За даними NF Group, продаж елітних квартир за ціною від 1,95 млн рублів ($19 813) за квадратний метр у Москві зріс майже на 40% минулого року. А ціни зросли на 21%, що підштовхнуло російську столицю до тієї самої цінової категорії, що Париж і Лондон.

Багато з елітних проєктів, що розробляються, розташовуються в центральних районах, поряд із найбільшими памʼятками міста. Хоча точні дані про покупців отримати складно, за інформацією місцевого брокера, більшість із них – це люди віком від 40 до 50 років. Як правило, це власники великих промислових компаній або топменеджери, але серед них є і клієнти зі сфери ІТ, шоу-бізнесу та спорту.

З огляду на нестабільність економічної ситуації, пов’язану з війною, вони розглядають нерухомість як прихисток від коливань місцевих активів, зокрема рубля. Тоді як ключова процентна ставка Банку Росії у 21% пропонує привабливі ставки за депозитами, місцева валюта минулого року впала приблизно на 25%.

Динаміка ринку нерухомості Москви контрастує з іншими містами світу, традиційно популярними серед російської діаспори. Ринок елітної нерухомості Лондона був млявим у 2024 році, і, за прогнозами, цього року він впаде.

За даними Intermark, загалом попит на закордонну нерухомість серед заможних росіян минулого року впав на 24% порівняно з 2023-м.

Звичайно, багаті росіяни не відмовляються від зарубіжної нерухомості зовсім – індонезійський острів Балі й Таїланд вважаються одними з найбільш затребуваних. Але вони швидко спускаються вниз у списку лідерів покупців у таких місцях, як Дубай, що є помітною подією з огляду на те, що він був магнітом для багатьох після вторгнення.

Контекст

У 2022 році росіяни становили найбільшу частку закордонних покупців нерухомості у Дубаї, свідчили дані брокерської компанії Betterhomes. Інтерес росіян до житла у Дубаї різко зріс після вторгнення в Україну, оскільки РФ зіткнулася з ще жорсткішими санкціями, це допомогло підвищити вартість і кількість продажів квадратних метрів до рекордного рівня.

У 2022-му половину з проданих у Таїланді вілл скупили росіяни. У період із січня до червня 2023-го до Таїланду прибуло близько 791 574 громадян Росії, що на понад 1000% більше, ніж за той самий період попереднього року, свідчать дані міністерства туризму та спорту країни.