«Закручують гайки». Заможні росіяни через санкції торік інвестували у житло в Москві замість закордонної нерухомості

Попит на елітну нерухомість у Москві різко зріс, заможні росіяни інвестують у нерухомість на батьківщині та відмовляються від закордонних угод через санкції, пише Bloomberg 3 лютого. Через три роки після початку повномасштабного вторгнення найбагатші росіяни дедалі частіше повертають свої гроші додому, сприяючи зростанню цін на елітну московську нерухомість.
Ключові факти
- Зіткнувшись із меншою кількістю варіантів витрачати гроші за кордоном через санкції, багато росіян репатріюють готівку та вкладають її у безпечну гавань вітчизняної нерухомості.
- «В усьому світі людям з російським громадянством закручують гайки, – повідомила Катерина Румянцева, засновниця московського брокера елітної нерухомості Kalinka Ecosystem. – Тепер всі розуміють, що найбезпечніше місце для зберігання капіталу – це власна країна».
- Приплив готівки допомагає Москві протистояти спаду, що вразив інші ринки нерухомості від Лондона до Гонконгу.
- За даними NF Group, продаж елітних квартир за ціною від 1,95 млн рублів ($19 813) за квадратний метр у Москві зріс майже на 40% минулого року. А ціни зросли на 21%, що підштовхнуло російську столицю до тієї самої цінової категорії, що Париж і Лондон.
- Багато з елітних проєктів, що розробляються, розташовуються в центральних районах, поряд із найбільшими памʼятками міста. Хоча точні дані про покупців отримати складно, за інформацією місцевого брокера, більшість із них – це люди віком від 40 до 50 років. Як правило, це власники великих промислових компаній або топменеджери, але серед них є і клієнти зі сфери ІТ, шоу-бізнесу та спорту.
- З огляду на нестабільність економічної ситуації, пов’язану з війною, вони розглядають нерухомість як прихисток від коливань місцевих активів, зокрема рубля. Тоді як ключова процентна ставка Банку Росії у 21% пропонує привабливі ставки за депозитами, місцева валюта минулого року впала приблизно на 25%.
- Динаміка ринку нерухомості Москви контрастує з іншими містами світу, традиційно популярними серед російської діаспори. Ринок елітної нерухомості Лондона був млявим у 2024 році, і, за прогнозами, цього року він впаде.
- За даними Intermark, загалом попит на закордонну нерухомість серед заможних росіян минулого року впав на 24% порівняно з 2023-м.
- Звичайно, багаті росіяни не відмовляються від зарубіжної нерухомості зовсім – індонезійський острів Балі й Таїланд вважаються одними з найбільш затребуваних. Але вони швидко спускаються вниз у списку лідерів покупців у таких місцях, як Дубай, що є помітною подією з огляду на те, що він був магнітом для багатьох після вторгнення.
Контекст
У 2022 році росіяни становили найбільшу частку закордонних покупців нерухомості у Дубаї, свідчили дані брокерської компанії Betterhomes. Інтерес росіян до житла у Дубаї різко зріс після вторгнення в Україну, оскільки РФ зіткнулася з ще жорсткішими санкціями, це допомогло підвищити вартість і кількість продажів квадратних метрів до рекордного рівня.
У 2022-му половину з проданих у Таїланді вілл скупили росіяни. У період із січня до червня 2023-го до Таїланду прибуло близько 791 574 громадян Росії, що на понад 1000% більше, ніж за той самий період попереднього року, свідчать дані міністерства туризму та спорту країни.
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