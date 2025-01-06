Основателя инвестфонда Inzhur Андрея Журжия сняли с поезда на польской границе. Бизнесмен будет подавать в суд

Учредителя инвестфонда Inzhur Андрея Журжия, который выезжал за границу как многодетный отец, сняли с поезда в пункте пропуска «Ягодин». Об этом сообщил предприниматель на своей странице в Facebook 5 января.
Подробности
- «Выезжаю как многодетный отец троих и более несовершеннолетних детей. В решении сказано, что я временно ограничен в праве выезда… поскольку не смог предоставить документы, подтверждающие основание для выезда за границу или подтвердить цель поездки», – написал Андрей Журжий.
- Он уточнил, что регулярно посещает детей, которые учатся за границей, и что раньше проблем с пересечением границы не возникало. Пограничники отметили, что в их системе нет информации об отсрочке, а ТЦК не подтвердил ее по телефону, заявил Журжий.
- Основатель Inzhur признал, что не обновлял отсрочку каждые три месяца в соответствии с новыми правилами мобилизации. В то же время он подчеркнул, что у него есть документы из ТЦК, которые освобождают его от призыва, в частности справка, полученная в январе 2024 года.
- Из-за сложности оформления отсрочки для разведенных родителей в системе «Резерв+» Журжий заявил о намерении обжаловать запрет на выезд в суде.
Контекст
Андрей Журжий – предприниматель, инвестор и юрист. В 2022 году создал компанию Inzhur, привлекшую более 2,3 млрд грн инвестиций в коммерческую недвижимость через REIT-фонды.
Кроме инвестиций в недвижимость, Журжий инициировал проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры, в частности приватизацию и реставрацию Житнего рынка в Киеве, а также инвестиции в энергетический сектор через компанию Inzhur Energy.
Inzhur победила в номинациях «Прозрачность бизнеса» и «Выбор аудитории» премии «Предприниматель 2024 года» от Forbes Ukraine.
В конце 2023 года Журжий заявлял о давлении правоохранительных органов в деле о земельном участке в Борисполе, где компания построила супермаркет. По словам бизнесмена, он получил через знакомого предложение «порешать» вопрос по уголовному делу.
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