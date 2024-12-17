Співзасновники мережі «Аврора» Лев Жиденко і Тарас Панасенко стали підприємцями року за версією Forbes

У Києві 17 грудня відбулося нагородження «Підприємець року». Найкращими підприємцями України у 2023 році за версією Forbes Ukraine стали Лев Жиденко і Тарас Панасенко – співзасновники «Аврора Мультимаркет». Щорічна премія «Підприємець року» відбулася вчетверте, втретє – з часу повномасштабного російського вторгнення.

Засновники другої за кількістю точок роздрібної мережі в Україні – 1545 магазинів. Під час війни відкрили понад 850 нових точок, у 2024 році – 283 магазини. Компанія розпочала міжнародну експансію, відкривши 22 магазини та розподільчий центр у Румунії. «Аврора»запустила власну e-commerce платформу AVRORA.UA, працює над мобільним застосунком, інвестувала у великий логістичний комплекс під Києвом, який планує відновити до 2026 року. У першому півріччі 2024-го виторг зріс на 46,7%, до 16,9 млрд грн. Компанія підтримує українських постачальників – 25 компаній вийшли на ринок Румунії з її допомогою.

Тарас Панасенко і Лев Жиденко. Фото: Сергій Пірієв

Переможці в інших категоріях

Інноватор року – Олена Вовк, Enzym Group

На чолі наглядової ради Enzym Group Олена Вовк фокусується на стратегічних питаннях. Група виготовляє дріжджі, натуральні кормові добавки для тварин і розробляє інноваційні продукти для здорового харчування людини. Народилася у Львові. Закінчила Львівський університет ім. І. Франка, має ступінь магістра з міжнародного бізнесу і фінансів Колумбійського університету. Разом з братом Ростиславом успадкувала компанію з виробництва кормів для котів і собак «Кормотех» з виторгом 5,6 млрд грн в 2023 році. Цим бізнесом керує Ростислав. Enzym Group експортує 56% продукції до 23 країн. У 2023 році продажі зросли на 33%, досягнувши рекордних обсягів – 48 137 тонн.

Прозорість бізнесу – Андрій Журжій, Inzhur

Створив перші в Україні інвестиційні фонди нерухомості (REIT) під брендом Inzhur. В управлінні компанії активів на 2,3 млрд грн (+74% за 2024 рік) та 11 800 співвласників (+434%). У 2024 році запустив фонд Inzhur Energy для інвестицій в енергетичний сектор. Реалізує соціально значущі проєкти, такі як ревіталізація київського Житнього ринку та націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza. Активно розвиває нові інвестиційні напрями: енергетику, готелі та житлові об’єкти.

Співвласниця фармацевтичного гіганта, що зберігає лідерство на ринку України. Компанія будує завод в Іспанії, купила фармкомпанії у Польщі та Великій Британії. У 2023 році виторг зріс на 24%, до 9,7 млрд грн. Запровадила SAP S4HANA і вивела на ринок 22 нові лікарські засоби.

Угода року – Олена Кошарна, Horizon Capital

Співзасновниця, яка залучила $350 млн інвестицій під час війни для підтримки українського бізнесу. У портфелі Horizon – Preply, GoIT, Viseven та Creatio. Компанія супроводжувала угоду на $650 млн із придбання Datagroup-Volia і Lifecell. HCGF IV став першим фондом для України, створеним після вторгнення, і отримав статус 2X Flagship Fund.

Прорив року – Олександр Яковенко, TAF Drones

Заснував одного з найбільш швидкозростаючих military-tech-гравців на ринку України. Виторг TAF Drones за девʼять місяців 2024 року зріс у 22,5 раза, до $135 млн. Виторг другої компанії Яковенка Bravetech зріс за девʼять місяців 2024-го у девʼять разів, до $389 млн, за даними компанії. У жовтні 2024 року компанія виробляла 40 000 дронів на місяць – це в 6,7 раза більше, ніж роком раніше.

Внесок у перемогу – Наталія Антонова, ОККО

Результати Групи ОККОв якій Наталія Антонова, 63, є головою Ради директорів і президенткою, говорять самі за себе. Компанія з відривом найбільший гравець на ринку пального в Україні з часткою 18,5%. У 2023 році виторг склав $2,3 млрд, а EBITDA – $231 млн. У 2024 році група інвестує $250 млн у відновлювану енергетику, розвиває дві вітрові електростанції та біоетанольний завод. Від початку війни направила 2,2 млрд грн на допомогу ЗСУ. Запустила сервіс ОККО Drive для видачі готових страв, модернізує CRM.

Антонова разом з СЕО, власником та командою віцепрезидентів відповідає за стратегію розвитку групи ОККО. Вона також розвиває одного з найбільших виробників хліба в Україні – концерн «Хлібпром» (виторг у 2023 році збільшився на 12% до 1,9 млрд грн).

Вибір аудиторії Forbes Ukraine – Андрій Журжій.

Як ми рахували

Конкурс проводиться у кілька етапів. На початку редакція Forbes, запрошені експерти та члени журі склали лонглист із 31 кандидата. За критерієм найбільшої кількості номінацій із цього списку було відібрано 10 претендентів. Їм всім було запропоновано надати про себе додаткову інформацію.

Надалі аналітичний відділ Forbes здійснив оцінку показників динаміки зростання, рентабельності та прозорості відповідних бізнесів. Це стало першим складником рейтингової оцінки. Паралельно з цим члени журі надали свої оцінки щодо досягнень 2024 року, інноваційності та репутації претендентів, закріпивши таким чином другу складову оцінки. Після цього члени журі проінтервʼювали 5 претендентів із найвищими результатами, оцінивши їх за критеріями лідерства, адативності та якості управління, а також стратегічного мислення.

Члени журі:

Борис ДАВИДЕНКО, головний редактор Forbes Ukraine;

Вячеслав КЛИМОВ та Володимир ПОПЕРЕШНЮК, засновники групи NOVA;

Олександр КОНОТОПСЬКИЙ, засновник та голова наглядової ради Ajax Systems;

Адріан СЛИВОЦЬКИЙ, партнер консалтингової компанії Oliver Wyman;

Володимир ФЕДОРИН, редактор-засновник, керівник проєкту Forbes Ukraine.

У 2021 році звання Підприємець року отримав CEO (зараз голова наглядової ради) Ajax Systems Олександр Конотопський. У 2022-му – співзасновники «Нова пошта» Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов. Минулого року – співзасновник monobank Олег Гороховський.

Офіційні партнери: Mastercard, UCLOUD, Uklon, Нова пошта, ʼАстарта-Київʼта банк DEG, Lenovo, МТІ, The Singleton, Zali

Титульний спонсор: VBET Ukraine

Партнер експозони: Audi