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Засновника інвестфонду Inzhur Андрія Журжія зняли з поїзда на польському кордоні. Бізнесмен подаватиме до суду

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Андрій Журжій /пресслужба Inzhur

Андрій Журжій Фото пресслужба Inzhur

Засновника інвестфонду Inzhur Андрія Журжія, який виїжджав за кордон як багатодітний батько, зняли з поїзда у пункті пропуску «Ягодин». Про це повідомив підприємець на своїй сторінці у Facebook 5 січня.

Деталі 

  • «Виїжджаю як багатодітний батько трьох і більше неповнолітніх дітей. У рішенні зазначено, що я тимчасово обмежений у праві виїзду… бо не зміг надати документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон або підтвердити мету поїздки», – написав Андрій Журжій.
  • Він уточнив, що регулярно відвідує дітей, які навчаються за кордоном, і що раніше проблем із перетином кордону не виникало. Прикордонники зазначили, що в їхній системі немає інформації про відстрочку, а ТЦК не підтвердив її телефоном, заявив Журжій.
  • Засновник Inzhur визнав, що не оновлював відстрочку кожні три місяці відповідно до нових правил мобілізації. Водночас він наголосив, що має документи з ТЦК, які звільняють його від призову, зокрема довідку, отриману в січні 2024 року.
  • Через складність оформлення відстрочки для розлучених батьків у системі «Резерв+» Журжій заявив про намір оскаржити заборону на виїзд у суді.

Контекст 

Андрій Журжій – підприємець, інвестор та юрист. У 2022 році створив компанію Inzhur, що залучила понад 2,3 млрд грн інвестицій у комерційну нерухомість через REIT-фонди.

Окрім інвестицій у нерухомість, Журжій ініціював проєкти з відновлення та розвитку інфраструктури, зокрема приватизацію та реставрацію Житнього ринку в Києві, а також інвестиції в енергетичний сектор через компанію Inzhur Energy. 

Inzhur перемогла у номінаціях «Прозорість бізнесу» та «Вибір аудиторії» премії «Підприємець року 2024» від Forbes Ukraine.

Наприкінці 2023 року Журжій заявляв про тиск правоохоронних органів у справі про земельну ділянку в Борисполі, де його компанія побудувала супермаркет. За словами бізнесмена, він отримав через знайомого пропозицію «порішати» питання у кримінальній справі. 

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