Задержание Дурова не помешало Telegram втрое увеличить цифровые активы и выручку. FT узнала, на чем зарабатывала платформа

В 2024 году платформа Telegram остается основной сетью, по которой украинцы получают новости.

Задержание основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова во Франции в конце лета не отразилось на операционной деятельности мессенджера. За первое полугодие 2024 года объем цифровых активов компании и выручка выросли втрое. Об этом 26 ноября пишет Financial Times , ссылаясь на финотчетность компании, имеющуюся в распоряжении издания.

Подробности

Стоимость цифровых активов Telegram в первом полугодии 2024 года выросла до $1,3 млрд, по сравнению с почти $400 млн на конец 2023 года.

За первое полугодие выручка мессенджера выросла почти в три раза, до $525 млн. Половину этой суммы ($225 млн) платформа получила от соглашения с неназванной компанией, которая использовала криптовалюту Toncoin как способ оплаты рекламы.

Доход от продажи цифровых активов достиг $353 млн, с рекламы – $120 млн, что вдвое больше, чем в прошлом. Продажа премиум-подписки принесла $119 млн, пишет издание.

Чистая прибыль Telegram достигла $335 млн за первое полугодие против убытка в $173 млн за весь 2023 год.

Компания частично использовала полученные средства для выкупа долговых обязательств на сумму $124,5 млн, говорится в материале.

Контекст

В конце августа 2024 г. Дурову предъявили обвинения в недостаточной борьбе с незаконным контентом на платформе. Его освободили под залог в €5 млн с условием пребывания во Франции под судебным надзором. В документах отмечается, что обвинения касаются лично Дурова, а не деятельности Telegram.

Французская прокуратура обвинила Павла Дурова в соучастии в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию властям, отмывании денег, а также распространении детской порнографии и незаконном обороте наркотиков.

Детальнее о том, как мессенджер с миллиардной аудиторией, быстрой регистрацией, анонимностью и простотой создания чат-ботов стал одним из главных инструментов для продажи наркотиков в Украине и мире, читайте в материале Forbes.