Затримання Дурова не завадило Telegram втричі збільшити цифрові активи і виторг. FT дізналася, на чому заробляла платформа

У 2024 році платформа Telegram залишається основною мережею, через яку українці отримують новини.

Затримання засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова у Франції наприкінці літа не позначилося на операційній діяльності месенджера. За перше півріччя 2024 року обсяг цифрових активів компанії і виторг зросли утричі. Про це 26 листопада пише Financial Times , посилаючись на фінзвітність компанії, яка є у розпорядженні видання.

Деталі

Вартість цифрових активів Telegram у першому півріччі 2024 року зросла до $1,3 млрд, порівняно з майже $400 млн на кінець 2023 року.

За перше півріччя виторг месенджера зріс майже втричі, до $525 млн. Половину цієї суми ($225 млн) платформа отримала від угоди з неназваною компанією, яка використовувала криптовалюту Toncoin як спосіб оплати реклами.

Дохід від продажу цифрових активів досяг $353 млн, із реклами – $120 млн, що вдвічі більше, ніж торік. Продаж преміум-підписки приніс $119 млн, пише видання.

Чистий прибуток Telegram досяг $335 млн за перше півріччя проти збитку в $173 млн за весь 2023 рік.

Компанія частково використала отримані кошти для викупу боргових зобов’язань на суму $124,5 млн, йдеться в матеріалі.

Контекст

Наприкінці серпня 2024 року Дурову висунули обвинувачення в недостатній боротьбі з незаконним контентом на платформі. Його звільнили під заставу в €5 млн з умовою перебування у Франції під судовим наглядом. У документах наголошується, що обвинувачення стосуються особисто Дурова, а не діяльності Telegram.

Французька прокуратура звинуватила Павла Дурова у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію владі, відмиванні грошей, а також поширенні дитячої порнографії та незаконному обігу наркотиків.

Детальніше про те, як месенджер із мільярдною аудиторією, швидкою реєстрацією, анонімністю та простотою створення чат-ботів став одним із головних інструментів для продажу наркотиків в Україні та світі, читайте у матеріалі Forbes.