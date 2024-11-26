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Затримання Дурова не завадило Telegram втричі збільшити цифрові активи і виторг. FT дізналася, на чому заробляла платформа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Затримання засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова у Франції наприкінці літа не позначилося на операційній діяльності месенджера. За перше півріччя 2024 року обсяг цифрових активів компанії і виторг зросли утричі. Про це 26 листопада пише Financial Times, посилаючись на фінзвітність компанії, яка є у розпорядженні видання. 

У 2024 році платформа Telegram залишається основною мережею, через яку українці отримують новини.

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Деталі 

  • Вартість цифрових активів Telegram у першому півріччі 2024 року зросла до $1,3 млрд, порівняно з майже $400 млн на кінець 2023 року.
  • За перше півріччя виторг месенджера зріс майже втричі, до $525 млн. Половину цієї суми ($225 млн) платформа отримала від угоди з неназваною компанією, яка використовувала криптовалюту Toncoin як спосіб оплати реклами.
  • Дохід від продажу цифрових активів досяг $353 млн, із реклами – $120 млн, що вдвічі більше, ніж торік. Продаж преміум-підписки приніс $119 млн, пише видання.
  • Чистий прибуток Telegram досяг $335 млн за перше півріччя проти збитку в $173 млн за весь 2023 рік.
  • Компанія частково використала отримані кошти для викупу боргових зобов’язань на суму $124,5 млн, йдеться в матеріалі.

Контекст 

Наприкінці серпня 2024 року Дурову висунули обвинувачення в недостатній боротьбі з незаконним контентом на платформі. Його звільнили під заставу в €5 млн з умовою перебування у Франції під судовим наглядом. У документах наголошується, що обвинувачення стосуються особисто Дурова, а не діяльності Telegram.

Французька прокуратура звинуватила Павла Дурова у співучасті в управлінні платформою для незаконної діяльності, відмові надавати інформацію владі, відмиванні грошей, а також поширенні дитячої порнографії та незаконному обігу наркотиків. 

Детальніше про те, як месенджер із мільярдною аудиторією, швидкою реєстрацією, анонімністю та простотою створення чат-ботів став одним із головних інструментів для продажу наркотиків в Україні та світі, читайте у матеріалі Forbes.

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