«Удивлен». Зеленский ответил на заявление Путина о готовности к «переговорам»

Президент Владимир Зеленский удивлен заявлением президента РФ Владимира Путина о готовности к «переговорам и компромиссам» с Украиной, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в 2022 году Украина не согласилась ни на какие ультиматумы РФ.

Ключевые факты

«В целом удивлен по поводу его заявления, что он к чему-то готов. Он ведь постоянно говорит, что я «нелегитимный», – сказал Зеленский.

Он добавил, что соглашений в Стамбуле в начале вторжения РФ, о которых говорил Путин, никогда не существовало. Состоялись обсуждения в Беларуси и Турции, и эти встречи РФ называет «Стамбульскими соглашениями».

«Украина не согласилась на ультиматум РФ, – подчеркнул он. – Украина ничего не подписывала, соглашений не существовало».

По его словам, ультиматумы со стороны РФ предусматривали демилитаризацию, денацификацию, чтобы армии в Украине не существовало или «было 40 000–50 000 человек».

«То есть он просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития – ни Европа, ни НАТО, а в РФ, чтобы они руководили нашим государством, лишить нас независимости, и этот человек говорит, что это какие-то «соглашения». Старый фантазер, он живет в другом мире, в своем аквариуме», – сказал Зеленский.

Контекст

18 декабря специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Украина и Россия приблизились к истощению сил в войне и готовы к переговорам о мире. По его словам, у Трампа есть возможность добиться завершения войны еще до конца 2024 года.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что готов к «переговорам и компромиссам» с Украиной. Он ссылался на «договоренность в Стамбуле». «Мы готовы проводить диалог без предварительных условий. Но на основе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. И с учетом тех реалий, которые складываются на земле», – ответил он. Путин заявил, что готов вести переговоры в Украине с тем, «кто пойдет на выборы и получит легитимность». Президент РФ отметил, что подписывать документы о мире будет только с «легитимным представителем Украины».