«Здивований». Зеленський відповів на заяву Путіна про готовність до «переговорів»

Президент Володимир Зеленський здивований заявою президента РФ Володимира Путіна про готовність до «переговорів і компромісів» з Україною, про це він сказав на пресконференції в Брюсселі. За його словами, у 2022 році Україна не погодилась на жодні ультиматуми РФ.

Ключові факти

«Загалом здивований щодо його заяви, що він до чогось готовий. Він же постійно каже, що я «нелегітимний», – сказав Зеленський.

Він додав, що угод у Стамбулі на початку вторгнення РФ, про які казав Путін, ніколи не існувало. Відбулися обговорення в Білорусі і в Туреччині, і ці зустрічі РФ називає «Стамбульськими угодами».

«Україна не погодилася на ультиматум РФ, – наголосив він. – Україна нічого не підписувала, угод не існувало».

За його словами, ультиматуми з боку РФ передбачали демілітаризацію, денацифікацю, щоб армії в Україні не існувало або «була 40 000–50 000 осіб».

«Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрям розвитку – ні Європа, ні НАТО, а в РФ. Щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності, і ця людина говорить, що це якісь «угоди». Старий фантазер, він живе в іншому світі, у своєму акваріумі», – сказав Зеленський.

Контекст

18 грудня спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир. За його словами, Трамп має змогу домогтися завершення війни ще до кінця 2024 року.

19 грудня Путін під час пресконференції заявив, що готовий до «переговорів і компромісів» з Україною. Він посилався на «домовленості у Стамбулі». «Ми готові проводити діалог без попередніх умов. Але на базі того, про що ми домовилися у Стамбулі у 2022 році. І з урахуванням тих реалій, що складаються на землі», – відповів він. Путін заявив, що готовий вести переговори в Україні з тим, «хто піде на вибори та отримає легітимність». Президент РФ зазначив, що підписувати документи про мир буде лише з «легітимним представником України».