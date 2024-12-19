«У нас нет предварительных условий». Путин заявил о готовности к «переговорам» и «компромиссам» с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к «переговорам и компромиссам» с Украиной, об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет «Медуза» 19 декабря. По его словам, Украина отказывается от переговоров.

Ключевые факты

«Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Другая сторона отказалась от переговоров. Мы же достигли договоренности в Стамбуле. Повторяю: украинская сторона парафировала этот документ, следовательно, была с ним согласна. А потом почему-то отказалась», – сказал Путин.

Он заявил, что Россия «готова к компромиссу». «Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам», – добавил он.

По словам российского президента, у РФ нет предварительных условий для переговоров. «Мы готовы проводить диалог без предварительных условий. Но на основе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. И с учетом тех реалий, которые складываются на земле», – ответил он.

Путин заявил, что готов вести переговоры в Украине с тем, «кто пойдет на выборы и получит легитимность». «Мы с любым человеком будем разговаривать, в том числе и с Зеленским», – объяснил он.

Президент РФ отметил, что подписывать документы о мире будет только с «легитимным представителем Украины».

Контекст

20 ноября источники Reuters сообщили, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО.

В интервью японскому агентству Kyodo News президент Владимир Зеленский заявил, что команда Трампа изучает украинский План победы, отметив, что капитуляции со стороны Украины не будет.

18 декабря президент подчеркнул, что не считает, что Украина находится в слабой позиции для дипломатических переговоров. «Но я также не считаю, что мы в сильной позиции. Украине сейчас не предоставлено партнерами все то, что Украину действительно усиливает, как необходимо перед любой дипломатией», – добавил он.

18 декабря специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Украина и Россия приблизились к истощению сил в войне и готовы к переговорам о мире. По его словам, Трамп может добиться завершения войны еще до конца 2024 года.