«Це може статися цього року». Спецпредставник Трампа Келлог заявив про готовність України та Росії до переговорів про завершення війни

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Україна та Росія наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир, про це він заявив в інтервʼю Fox News, пише «Суспільне» 18 грудня. За його словами, Трамп має можливість домогтися завершення війни ще до кінця 2024 року.
Ключові факти
- Келлог переконаний, що Україні та Росії саме час домовитися про мир, враховуючи ситуацію на полі бою, яка свідчить про виснаження сил обох сторін.
- «Я думаю, що обидві сторони готові. Це нагадує бійку в клітці: двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітр, щоб це припинити. Я думаю, що президент Дональд Трамп може стати цим арбітром», – сказав Келлог.
- Він пояснив, що історично Росія воює, використовуючи стратегію масових атак, зокрема людськими хвилями, як це відбувається зараз. «Росіяни використовують таку ж тактику, як під час Другої світової війни: вони кидають величезну кількість військ, що призводить до масових втрат з обох сторін. Це класична війна на виснаження», – зазначив спецпредставник США.
- За словами Келлога, війна вже призвела до колосальних втрат: близько 350 000–400 000 російських військових і 150 000 українських. На його думку, це той момент, коли обидві сторони повинні «зробити крок назад» і почати перемовини.
- Келлог впевнений, що Трамп має «енергію, бачення та здібності» для того, щоб стати посередником у мирних переговорах.
- «Я вірю, що президент Трамп, який дав таку обіцянку під час передвиборчої кампанії, виконає її. Я думаю, це може статися цього року», – заявив Келлог.
Контекст
Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.
27 листопада Трамп вирішив призначити відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні». Кандидат вже заявив, що готовий невтомно працювати для забезпечення «миру через силу».
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