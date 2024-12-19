«Це може статися цього року». Спецпредставник Трампа Келлог заявив про готовність України та Росії до переговорів про завершення війни

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Україна та Росія наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир, про це він заявив в інтервʼю Fox News, пише «Суспільне» 18 грудня. За його словами, Трамп має можливість домогтися завершення війни ще до кінця 2024 року.

Ключові факти

Келлог переконаний, що Україні та Росії саме час домовитися про мир, враховуючи ситуацію на полі бою, яка свідчить про виснаження сил обох сторін.

«Я думаю, що обидві сторони готові. Це нагадує бійку в клітці: двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітр, щоб це припинити. Я думаю, що президент Дональд Трамп може стати цим арбітром», – сказав Келлог.

Він пояснив, що історично Росія воює, використовуючи стратегію масових атак, зокрема людськими хвилями, як це відбувається зараз. «Росіяни використовують таку ж тактику, як під час Другої світової війни: вони кидають величезну кількість військ, що призводить до масових втрат з обох сторін. Це класична війна на виснаження», – зазначив спецпредставник США.

За словами Келлога, війна вже призвела до колосальних втрат: близько 350 000–400 000 російських військових і 150 000 українських. На його думку, це той момент, коли обидві сторони повинні «зробити крок назад» і почати перемовини.

Келлог впевнений, що Трамп має «енергію, бачення та здібності» для того, щоб стати посередником у мирних переговорах.

«Я вірю, що президент Трамп, який дав таку обіцянку під час передвиборчої кампанії, виконає її. Я думаю, це може статися цього року», – заявив Келлог.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

27 листопада Трамп вирішив призначити відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні». Кандидат вже заявив, що готовий невтомно працювати для забезпечення «миру через силу».