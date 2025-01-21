Зеленский готов к договоренностям о мире, а Путин разрушает Россию – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к договоренности, и указал на экономические сложности в России, которые могут подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к переговорам, пишет «Голос Америки» 21 января. Вечером в день инаугурации Трамп прибыл в Белый дом и в Овальном кабинете подписал ряд указов и ответил на вопросы журналистов.
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Ключевые факты
- Отвечая на вопрос по поводу российской войны в Украине, президент США заявил, что «Зеленский хочет заключить договоренность». Он выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что «он разрушает Россию, не заключая соглашение».
- «Думаю, у России большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России… Я бы надеялся, что он хочет заключить соглашение», – добавил президент США.
- Комментируя возможность санкций против России, Трамп заявил, что предпочитает пошлины санкциям.
- Президент США сказал, что он планирует провести встречу с российским президентом Путиным, но не раскрыл детали о возможных сроках такой встречи, отметив, что «это может произойти довольно скоро».
- Трамп подтвердил, что пытается «как можно скорее» добиться завершения войны России в Украине, и повторил свое утверждение о том, что эта война «никогда не должна была начаться». «Она бы не началась, будь я президентом», – повторил он свой предвыборный тезис.
- Трамп отметил значительные потери среди российских и украинских военных.
- Он заявил, что США оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО. «НАТО должно платить больше. НАТО должно платить 5%», – сказал Трамп, повторив свое требование к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
- Категория
- Мир
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Контекст
20 января в США прошли торжественные мероприятия, посвященные церемонии инаугурации президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Венса. Трамп официально стал президентом США, приняв присягу в Капитолии. В своей первой речи он заявил, что будет иметь репутацию «миротворца». О чем еще он говорил в своей первой речи в должности – читайте здесь.
Также Трамп принял свои первые президентские указы. Среди них указ о временной приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
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