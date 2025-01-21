Зеленський готовий до домовленостей про мир, а Путін руйнує Росію – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до домовленості і вказав на економічні складнощі в Росії, що можуть підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до перемовин, пише «Голос Америки» 21 січня. Ввечері інавгураційного дня Трамп прибув до Білого дому і в Овальному кабінеті підписав низку указів та відповів на питання журналістів.

Ключові факти

Відповідаючи на запитання щодо російської війни в Україні, президент США заявив, що «Зеленський хоче укласти домовленість». Він висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо «він руйнує Росію не укладаючи угоду».

«Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії… Я би сподівався, що він хоче укласти угоду», — додав президент США.

Коментуючи можливість санкцій проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Президент США сказав, що він планує провести зустріч з російським президентом Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що «це може відбутись досить швидко».

Трамп підтвердив, що намагається «якомога швидше» домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна «ніколи не мала початись». «Вона б не почалась, якби я був президентом», – повторив він свою передвиборчу тезу.

Трамп вказав на значні втрати серед російських та українських військових.

Він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО. «НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%», – сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Контекст

20 січня у США відбулися урочисті заходи, присвячені церемонії інавгурації президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса. Трамп офіційно став президентом США, склавши присягу у Капітолії. У своїй першій промові він заявив, що здобуде репутацію «миротворця». Про що ще він говорив у своїй першій промові на посаді – читайте тут.

Також Трамп ухвалив свої перші президентські укази. Серед них, указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.