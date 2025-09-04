Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує наполягати на мирній угоді між Росією та Україною, хоча особисті переговори Володимира Путіна і Володимира Зеленського зараз неможливі. В інтерв’ю CBS News він зазначив, що контактує з обома лідерами та «уважно стежить» за розвитком ситуації.
Деталі
- «Я бачу, що відбувається, говорю і з Путіним, і з Зеленським. Вони ще не готові, але щось відбудеться. Ми це зробимо», – сказав президент США.
- Трамп наголосив, що розчарований кровопролиттям, але водночас вірить у можливість домовленостей. Він зазначив, що його метод у дипломатії – зібрати ворогуючі сторони в одній кімнаті й змусити їх домовитися в реальному часі під його керівництвом.
- За словами президента США, така стратегія вже допомогла йому врегулювати низку міжнародних конфліктів.
- «Чесно кажучи, я думав, що російсько-українське питання буде одним із простіших, але воно виявилося навіть складнішим за деякі інші», – визнав Трамп.
Контекст
Минулого місяця, перед зустріччю з Путіним на Алясці, Трамп заявив, що його мета – «підготувати ґрунт для наступної зустрічі». Трамп вважає, що його мирні ініціативи вже врятували «мільйони життів», хоча аналітики зауважують, що більшість конфліктів, які він наводить як приклад, лишаються невирішеними або й не були повномасштабними війнами.
Напередодні президент України Володимир Зеленський відкинув ідею територіальних поступок Росії, але не виключив «корейський сценарій», якщо Україна матиме довгострокову підтримку союзників.
