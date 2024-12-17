Зеленский обсудит с главой НБУ Пышным упрощение кредитования в прифронтовых регионах

Президент Владимир Зеленский намерен поговорить с главой Национального банка Андреем Пышным об увеличении доступности финансирования по ипотечной программе «еОселя» в прифронтовых областях. Об этом президент сказал во время Всеукраинского конгресса местных и региональных общин, пишет «Интерфакс-Украина» 17 декабря.

Ключевые факты

По словам Зеленского, прежде всего необходимо финансировать именно прифронтовые регионы, «потому что там людям тяжелее всего».

Президент добавил, что понимает риски для банков. «Но мне кажется, что если бы не было устойчивости таких регионов, как Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, то не было бы ни этих банков, ни владельцев этих банков», – сказал он.

«Я поговорю с главой Национального банка Украины, мы с ним подумаем, как сделать программу для всех других банков, как государственных, так и частных, чтобы они помогли», – добавил Зеленский.

Президент допустил возможность создания отдельной программы «еОселя», направленной на финансирование заемщиков из прифронтовых областей.

Контекст

По программе льготной ипотеки «еОселя» военнослужащие ВСУ по контракту и силовики, педагоги, медики и ученые могут получить кредит на покупку жилья под 3% годовых. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан, не имеющих в собственности жилья или желающих увеличить его площадь, ставка – 7%.

Некоторые городские и областные администрации сотрудничают с банками – участниками программы и компенсируют определенным категориям покупателей проценты на приобретение жилья по программе «еОселя».

Под программу подпадают квартиры из расчета 52,5 кв. м на одного человека плюс 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Нормативная площадь жилого дома для семьи из одного человека – не более 62,5 кв. м общей площади и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи.

Жилье должно располагаться на территории Украины, за исключением временно оккупированной территории и районов боевых действий. Жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад.

1 октября программе «еОселя» исполнилось два года. За это время по программе доступного ипотечного кредитования выдано 14 030 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн.