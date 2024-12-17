Зеленський обговорить з головою НБУ Пишним спрощення кредитування в прифронтових регіонах

Президент Володимир Зеленський має намір поговорити з головою Національного банку Андрієм Пишним про збільшення доступності фінансування за іпотечною програмою «єОселя» в прифронтових областях. Про це президент сказав під час Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних громад, пише «Інтерфакс-Україна» 17 грудня.

Ключові факти

За словами Зеленського, насамперед мають фінансувати саме прифронтові регіони, «тому що там людям найважче».

Президент додав, що розуміє ризики для банків. «Але мені здається, що якби не було стійкості таких регіонів, як Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, то не було б ані цих банків, ані власників цих банків», – сказав він.

«Я поговорю з головою Національного банку України, ми з ним подумаємо, як зробити програму для всіх інших банків, як державних, так і приватних, щоб вони допомогли», – додав Зеленський.

Президент допустив можливість створення окремої програми «єОселя», що спрямована на фінансування позичальників з прифронтових областей.

Контекст

За програмою пільгової іпотеки «єОселя» військовослужбовці ЗСУ за контрактом і силовики, педагоги, медики й науковці можуть отримати кредит на купівлю житла під 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян, які не мають у власності житла або хочуть збільшити його площу, ставка – 7%.

Деякі міські та обласні адміністрації співпрацюють із банками – учасниками програми і компенсують певним категоріям покупців відсотки на придбання житла за програмою «єОселя».

Під програму підпадають квартири з розрахунку 52,5 кв. м на одну особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Нормативна площа житлового будинку для сім’ї з однієї особи – не більше 62,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї.

Житло має розташовуватись на території України, за винятком тимчасово окупованої території та районів бойових дій. Житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більш ніж 10 років тому.

1 жовтня програмі «єОселя» виповнилося два роки. За цей час за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.