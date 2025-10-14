Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо осіб, у яких виявили російське громадянство. Про це глава держави повідомив після наради з безпекових питань. Імена осіб офіційно не називаються. Як повідомили в програмі «Єдині новини» з посиланням на джерело, йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна.

Деталі

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів Зеленському щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні України.

«Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», – зазначив глава держави.

Імена людей, яких стосується рішення, Зеленський не уточнив. В ефірі національного телемарафону з посиланням на «джерело у державній владі», повідомили, що йдеться про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна.

Контекст

Геннадій Труханов обіймає посаду мера Одеси з 2014 року (тоді ж зʼявилися перші повідомлення про наявність у нього російського громадянства).

Раніше петиція з вимогою припинити громадянство Труханова набрала понад 27 000 голосів, що зобов’язує президента її розглянути. У документі автор наголошував на численних публікаціях ЗМІ про можливу наявність у мера російського паспорта.

Сам Труханов ці звинувачення відкидав, заявляючи, що не має і ніколи не мав громадянства РФ. За його словами, інформація про можливе позбавлення громадянства – «чергова провокація».

Згідно із законом про місцеве самоврядування, втрата українського громадянства є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.