Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Труханова. Що про це відомо

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо осіб, у яких виявили російське громадянство. Про це глава держави повідомив після наради з безпекових питань. Імена осіб офіційно не називаються. Як повідомили в програмі «Єдині новини» з посиланням на джерело, йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів Зеленському щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні України.
  • «Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», – зазначив глава держави.
  • Імена людей, яких стосується рішення, Зеленський не уточнив. В ефірі національного телемарафону з посиланням на «джерело у державній владі», повідомили, що йдеться про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна.

Контекст

Геннадій Труханов обіймає посаду мера Одеси з 2014 року (тоді ж зʼявилися перші повідомлення про наявність у нього російського громадянства).

Раніше петиція з вимогою припинити громадянство Труханова набрала понад 27 000 голосів, що зобов’язує президента її розглянути. У документі автор наголошував на численних публікаціях ЗМІ про можливу наявність у мера російського паспорта.

Сам Труханов ці звинувачення відкидав, заявляючи, що не має і ніколи не мав громадянства РФ. За його словами, інформація про можливе позбавлення громадянства – «чергова провокація».

Згідно із законом про місцеве самоврядування, втрата українського громадянства є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні