Подробности

После этого назначения исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОВА стал Владислав Викторович Гайваненко.

Сергей Лысак родился в Одессе, имеет звание бригадного генерала. Работал в СБУ на оперативных и руководящих должностях в Одесской, Винницкой и Закарпатской областях. Участвовал в АТО на востоке Украины в 2014–2015 и 2017 годах, а в 2022 году – в обороне Житомирщины. С февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую ОВА, до этого руководил местным управлением СБУ.

Контекст

Петиция о создании городской военной администрации (ГВА) в Одессе ранее набрала необходимые 25 000 подписей. 14 октября днем ​​президент Владимир Зеленский объяснил, что решение о создании ГВА возможно только по представлению областной военной администрации или военного командования, которых на тот момент еще не было.

В тот же день вечером Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. По информации СБУ, у Труханова есть российское гражданство и загранпаспорт РФ, копия которого есть в распоряжении спецслужбы.

Труханов отрицает наличие российского гражданства и утверждает, что будет продолжать исполнять обязанности городского главы, избранного общиной, пока городской совет не прекратит его полномочия. Он также намерен обжаловать указ президента в Верховном Суде Украины, а при необходимости – обратиться в Европейский суд по правам человека. Позже Зеленский объявил о введении военной администрации в Одессе.