Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую областную военную администрацию, руководителем новосозданной Одесской ГВА. Об этом говорится в распоряжении от 15 октября.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- После этого назначения исполняющим обязанности главы Днепропетровской ОВА стал Владислав Викторович Гайваненко.
- Сергей Лысак родился в Одессе, имеет звание бригадного генерала. Работал в СБУ на оперативных и руководящих должностях в Одесской, Винницкой и Закарпатской областях. Участвовал в АТО на востоке Украины в 2014–2015 и 2017 годах, а в 2022 году – в обороне Житомирщины. С февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую ОВА, до этого руководил местным управлением СБУ.
Контекст
Петиция о создании городской военной администрации (ГВА) в Одессе ранее набрала необходимые 25 000 подписей. 14 октября днем президент Владимир Зеленский объяснил, что решение о создании ГВА возможно только по представлению областной военной администрации или военного командования, которых на тот момент еще не было.
В тот же день вечером Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. По информации СБУ, у Труханова есть российское гражданство и загранпаспорт РФ, копия которого есть в распоряжении спецслужбы.
Труханов отрицает наличие российского гражданства и утверждает, что будет продолжать исполнять обязанности городского главы, избранного общиной, пока городской совет не прекратит его полномочия. Он также намерен обжаловать указ президента в Верховном Суде Украины, а при необходимости – обратиться в Европейский суд по правам человека. Позже Зеленский объявил о введении военной администрации в Одессе.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.