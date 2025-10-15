Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, керівником новоствореної Одеської МВА. Про це йдеться в розпорядженні від 15 жовтня.

Деталі

Після цього призначення виконувачем обов’язків глави Дніпропетровської ОВА став Владислав Вікторович Гайваненко.

Сергій Лисак народився в Одесі, має звання бригадного генерала. Працював у СБУ на оперативних і керівних посадах в Одеській, Вінницькій та Закарпатській областях. Брав участь в АТО на сході України в 2014–2015 та 2017 роках, а в 2022 році – в обороні Житомирщини. З лютого 2023 року очолював Дніпропетровську ОВА, до того керував місцевим управлінням СБУ.

Контекст

Петиція про створення міської військової адміністрації (МВА) в Одесі раніше набрала необхідні 25 000 підписів. 14 жовтня вдень президент Володимир Зеленський пояснив, що рішення про створення МВА можливе лише за поданням обласної військової адміністрації або військового командування, яких на той момент ще не було.

Того ж дня ввечері Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. За інформацією СБУ, Труханов має російське громадянство та закордонний паспорт РФ, копія якого є в розпорядженні спецслужби.

Труханов заперечує наявність російського громадянства і стверджує, що продовжуватиме виконувати обов’язки міського голови, обраного громадою, поки міська рада не припинить його повноваження. Він також має намір оскаржити указ президента у Верховному Суді України, а за потреби – звернутися до Європейського суду з прав людини. Пізніше Зеленський оголосив про запровадження військової адміністрації в Одесі.