Россия будет делать все, чтобы Украина не могла добывать собственный газ, поэтому государство должно быть финансово готово к его импорту. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом в Киеве 6 октября.
Подробности
- Российские атаки направлены на подрыв энергетической независимости Украины, подчеркнул Зеленский.
- «Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа. Все это защитить будет сложно. Поставленная задача – параллельно иметь деньги на импорт, чтобы у людей был газ», – сказал Зеленский. По его словам, правительство понимает объемы необходимых средств и готовится к такому сценарию.
- Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова ко всем вызовам в энергетике и продолжит увеличивать контрудары, чтобы россияне «почувствовали то, что чувствуем мы».
Контекст
Россия регулярно наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить прохождение отопительного сезона.
В ночь на 3 октября Россия совершила самую большую атаку на газодобывающие активы группы «Нафтогаз» с начала полномасштабной войны. По данным «Нафтогаза», по объектам в Харьковской и Полтавской областях страна-агрессор выпустила 35 ракет, среди которых значительная часть – баллистические, а также 60 дронов.
Минувшей зимой Украина увеличила импорт газа из ЕС после того, как российские ракеты повредили объекты. Тогда утрата добычи могла достигать 40%.
