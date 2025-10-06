Россия будет делать все, чтобы Украина не могла добывать собственный газ, поэтому государство должно быть финансово готово к его импорту. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом в Киеве 6 октября.

Подробности

Российские атаки направлены на подрыв энергетической независимости Украины, подчеркнул Зеленский.

«Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа. Все это защитить будет сложно. Поставленная задача – параллельно иметь деньги на импорт, чтобы у людей был газ», – сказал Зеленский. По его словам, правительство понимает объемы необходимых средств и готовится к такому сценарию.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова ко всем вызовам в энергетике и продолжит увеличивать контрудары, чтобы россияне «почувствовали то, что чувствуем мы».

Контекст

Россия регулярно наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить прохождение отопительного сезона.

В ночь на 3 октября Россия совершила самую большую атаку на газодобывающие активы группы «Нафтогаз» с начала полномасштабной войны. По данным «Нафтогаза», по объектам в Харьковской и Полтавской областях страна-агрессор выпустила 35 ракет, среди которых значительная часть – баллистические, а также 60 дронов.

Минувшей зимой Украина увеличила импорт газа из ЕС после того, как российские ракеты повредили объекты. Тогда утрата добычи могла достигать 40%.